Порошенко не дал уничтожить колонны Гиркина: последствия этого решения Украина испытывает до сих пор — эксперт

Приказ Петра Порошенко не атаковать колонны боевиков Игоря Гиркина во время их выхода из Славянска имел катастрофические последствия для Украины, позволив террористам беспрепятственно захватить Донецк, создать концлагерь "Изоляция" и значительно усилить свои военные позиции. Об этом в годовщину событий написал эксперт Сергей Иванов, ссылаясь на слова Александра Турчинова и Сергея Кривоноса.

"Позавчера была очередная годовщина, точнее годовщина, беспрепятственного выхода банды Гиркина из Славянска, следствием которого стало захват Донецка. Боевикам это удалось сделать, потому что единственная дорога через Краматорск, по которой они могли выйти, осталась свободной. В Донецке оккупанты захватили все административные здания," Также они получили там российских инструкторов, финансирование, боеприпасы и вооружение, включая реактивные системы залпового огня "Град", танки, артиллерию и пресловутый "Бук", которым сбили MH17", — рассказывает Сергей Иванов.

По его словам, уже с 11 июля 2014 года группировка Гиркина начала массированные атаки в секторе "Д". Именно выход боевиков из Славянска позволил противнику блокировать и окружить наши войска в секторе "Д", что привело к тяжелым потерям.

"5 лет назад Александр Турчинов подтвердил мне в интервью, что это было решение тогдашнего Верховного главнокомандующего, которым к тому моменту уже стал Порошенко. Также это подтверждал в 2020 году генерал Кривонос. Он утверждал, что командованию были предоставлены координаты колонн россиян, их можно и нужно было уничтожить, но этого не произошло ", — пишет Иванов.

Эксперт также отмечает, что к моменту выхода численность боевиков составляла от 1000 до 1800 человек, подавляющее большинство которых составляли местные пророссийские маргиналы и преступники. То есть их можно было просто уничтожить артиллерией и авиацией.

"Если бы гиркину не удалось захватить Донецку, развитие событий могло бы быть совершенно иным, значительно более благоприятным для Украины. 5 июля 2016 года Порошенко наградил генерала Муженко, который по его приказу позволил главным силам Гиркина выйти из Славянска, орденом Богдана Хмельницкого. Приказ, за который до сих пор никто", — резюмирует Иванов.