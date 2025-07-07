Порошенко не дав знищити колони Гіркіна: наслідки цього рішення Україна відчуває досі - експерт

Наказ Петра Порошенка не атакувати колони бойовиків Ігоря Гіркіна під час їхнього виходу зі Слов'янська мав катастрофічні наслідки для України, дозволивши терористам безперешкодно захопити Донецьк, створити концтабір "Ізоляція" та значно посилити власні військові позиції. Про це в річницю подій написав експерт Сергій Іванов, посилаючись на слова Олександра Турчинова та Сергія Кривоноса.

"Позавчора була чергова річниця, точніше роковини, безперешкодного виходу банди Гіркіна зі Слов’янська, наслідком якого стало захоплення Донецька. Бойовикам це вдалося зробити, тому що єдина дорога через Краматорськ, по якій вони могли вийти, залишилась вільною. В Донецьку окупанти захопили всі адміністративні будівлі, влаштували концтабір "Ізоляція", де закатували купу людей. Також вони отримали там російських інструкторів, фінансування, боєприпаси та озброєння, включно з реактивними системами залпового вогню "Град", танками, артилерією та горезвісним "Буком", яким збили MH17", — розповідає Сергій Іванов.

За його словами, вже з 11 липня 2014 року угрупування Гіркіна почало масовані атаки в секторі "Д". Саме вихід бойовиків зі Слов'янська дозволив противнику блокувати та оточити наші війська в секторі "Д", що призвело до важких втрат.

"5 років тому Олександр Турчинов підтвердив мені в інтерв’ю, що це було рішення тодішнього Верховного головнокомандувача, яким на той момент уже став Порошенко. Також це підтверджував у 2020 році генерал Кривонос. Він стверджував, що командуванню були надані координати колон росіян, їх можна і потрібно було знищити, але цього не сталось", — зазначає Іванов.

Експерт також наголошує, що на момент виходу чисельність бойовиків становила від 1000 до 1800 осіб, переважну більшість яких складали місцеві проросійські маргінали та злочинці. Тобто їх можна було доволі просто знищити артилерією та авіацією.

"Якби гіркіну не вдалося захопити Донецьку, розвиток подій міг би бути геть інакшим, значно сприятливішим для України. 5 липня 2016 року Порошенко нагородив генерала Муженка, який за його наказом дозволив головним силам Гіркіна вийти зі Слов'янська, орденом Богдана Хмельницького. Наказ, за який досі ніхто не покараний", — резюмує Іванов.