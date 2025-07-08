Горы мусора и грязная вода, которая была кристальной: во что превратили россияне Песчаный карьер близ Северодонецка (фото)

Когда-то это было место для прогулок и отдыха от городской суеты

Россия не только убивает украинцев, разрушает здания и пытается уничтожить нас, но и опустошает популярные украинские курорты, когда-то полные жизни. Когда-то красивый и зеленый Песчаный карьер близ Северодонецка, который оккупировали российские войска в 2022 году, сегодня выглядит как жуткая руина.

Теперь там горы мусора, озеро грязное и заброшенное. "Телеграф" со ссылкой на Фейсбук Северодонецка.

Когда вода в карьере была чистой — она образовалась из подземных источников. И хотя летом купаться здесь не было разрешено, это было очень красивое место. Песчаный карьер славился невероятными видами и песчаными пляжами.

Местные часто приезжали на Песчаный карьер, чтобы просто отдохнуть и насладиться природой. И, несмотря на запрет, даже купались здесь. В воздухе стоял запах хвои – это было идеальное место для тихой прогулки.

Во что превратили Песчаный карьер россияне

Теперь там горы мусора — куча выброшенных бутылок, лежащих прямо в воде, непонятных колес от велосипеда. "Русский мир" точно не пошел на пользу Северодонецку — теперь вода не выглядит чистой, а гулять там совершенно не хочется, судя по виду. Мусор лежит даже не у мусорников, а прямо в кустах, на песке.

Фото: Фейсбук Северодонецк

Фото: Фейсбук Северодонецк

Песчаный карьер сейчас – отличная демонстрация того, как Россия разрушает все украинское. Страна-агрессорка превращает все, что когда-то принадлежало Украине, в грязь и разруху.

Фото: Фейсбук Северодонецк

Фото: Фейсбук Северодонецк

Ранее "Телеграф" рассказывал, что россияне уничтожили курортную "жемчужину" на Азовском море. Сейчас там пустые пляжи и груды мусора.