Кучи мусора и пустые пляжи. Россияне уничтожили курортную "жемчужину" на Азовском море (фото и видео)
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В разгар сезона пляжи пустуют
Мелекино — село Мангушской поселковой общины Мариупольского района Донецкой области до оккупации россиянами в 2022 году было популярным курортом на Азовском море. Сейчас там пустые пляжи и груды мусора.
Свежие фото и видео из Мелекино публикует Telegram-канал "Мариуполь сегодня". На видео, снятом на днях, на пляже — ни одного человека, валяются водоросли. Трудно поверить, что это — разгар летнего сезона.
Люди в комментариях удивляются пустым пляжам в Мелекино в разгар сезона. Вспоминают, что до российской оккупации там всегда было людно и уютно.
Российские оккупанты превращают село в заброшенное место. Даже в курортной части – горы мусора. На опубликованных фото – первый спуск в Мелекино.
Мелекино до оккупации
Мелекино — одно из самых интересных мест отдыха на Азовском море. Оно появилось в конце ХІХ века как рыбацкий поселок. Мелекино расположено недалеко от Белосарайской косы, примерно в 30 километрах от Мариуполя.
До того как РФ захватила этот украинский курорт, в Мелекино любили отдыхать семьи с детьми, а также те, кто любит спокойный отдых. Там было все: комфортное жилье, места для обедов и вечерних семейных посиделок, детские развлечения.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что сейчас происходит в Кирилловке — популярном курорте на Азовском море, который захватили россияне. В море – тина, в воде – густые зеленые водоросли, которые тянутся на десятки метров от берега.