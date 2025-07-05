Пустующие пляжи и "советские" туалеты: как выглядит курортная Феодосия в оккупации (фото, видео)

Даже в средине лета посетителей оказалось немного

Одна из туристических жемчужин оккупированного Крыма, Феодосия, в последние годы выглядит весьма безлюдной. Даже в разгар летнего сезона, желающих отдохнуть на побережье Черного моря немного.

Это следует из новых фото и видеозаписей, которые были обнародованы в местных telegram-каналах. Как видно на новых кадрах, снятых на набережной, там работает много магазинчиков, однако посетителей единицы.

Кадры были обнародованы 5 июля. На полуострове температура воздуха достигает +27 градусов, что вполне располагает к отдыху возле воды.

Подобная картина заметна и на пляже, людей там немного даже несмотря на хорошую погоду.

Пляж Феодосии

Людей немного

Погода в Крыму хорошая

Поскольку оккупантов не особо заботит статус полуострова как туристической локации, то можно заметить, что и сервис там заметно просел. Чего только стоят снимки нового туалета, который позволяет полностью окунуться в атмосферу СССР, ведь "таких сейчас уже не делают".

Ну а что скрывать, если посетителей все равно нет?

Напомним, "Телеграф" рассказывал, как Феодосия выглядела в августе прошлого года. Хотя оккупационные "власти" заявляли, что курортный сезон был успешен, но очевидцы показывали одну и ту же картину пустующих пляжей, а также жаловались на грязное море.