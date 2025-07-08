Гори сміття і брудна вода, яка була кришталевою: у що перетворили росіяни Піщаний кар'єр поблизу Сіверськодонецька (фото)

Колись це було місце для прогулянок та відпочинку від міської метушні

Росія не тільки вбиває українців, руйнує будівлі і намагається знищити нас, а й спустошує популярні українці курорти, які колись були повні життя. Колись красивий та зелений Піщаний кар'єр поблизу Сіверськодонецька, який окупували російські війська у 2022 році, сьогодні виглядає як моторошна руїна.

Тепер там гори сміття, озеро брудне та занедбане. "Телеграф" із посиланням на Фейсбук Сіверськодонецька.

Колись вода у кар'єрі була чистою — вона утворювалася із підземних джерел. І хоч влітку купатися тут не було дозволено, це було надзвичайно красиве місце. Піщаний кар'єр славився неймовірними краєвидами та піщаними пляжами.

Місцеві часто приїздили до Піщаного кар'єру, аби просто відпочити та насолодитися природою. І попри заборону, навіть купалися тут. У повітрі стояв запах хвої — це було ідеальне місце для тихої прогулянки.

У що перетворили Піщаний кар'єр росіяни

Тепер там гори сміття — купа викинутих пляшок, які лежать просто у воді, незрозумілих колес від велосипеда. "рускій мір" точно не пішов на користь Сіверськодонецьку — тепер вода не виглядає чистою, а гуляти там абсолютно не хочеться, судячи з вигляду. Сміття лежить навіть не біля смітників, а просто у кущах, на піску.

Фото: Фейсбук Северодонецк online

Фото: Фейсбук Северодонецк online

Піщаний кар'єр зараз — чудова демонстрація того, як Росія руйнує усе українське. Країна-агресорка перетворює усе, що колись належало Україні, а РФ собі привласнила, на бруд і розруху.

Фото: Фейсбук Северодонецк online

Фото: Фейсбук Северодонецк online

Раніше "Телеграф" розповідав, що росіяни знищили курортну "перлину" на Азовському морі. Зараз там пусті пляжі та купи сміття.