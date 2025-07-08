Рус

Гори сміття і брудна вода, яка була кришталевою: у що перетворили росіяни Піщаний кар'єр поблизу Сіверськодонецька (фото)

Автор
Наталія Дума
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Зараз Піщаний кар'єр дуже занедбаний
Зараз Піщаний кар'єр дуже занедбаний. Фото Колаж Телеграфу

Колись це було місце для прогулянок та відпочинку від міської метушні

Росія не тільки вбиває українців, руйнує будівлі і намагається знищити нас, а й спустошує популярні українці курорти, які колись були повні життя. Колись красивий та зелений Піщаний кар'єр поблизу Сіверськодонецька, який окупували російські війська у 2022 році, сьогодні виглядає як моторошна руїна.

Тепер там гори сміття, озеро брудне та занедбане. "Телеграф" із посиланням на Фейсбук Сіверськодонецька.

Колись вода у кар'єрі була чистою — вона утворювалася із підземних джерел. І хоч влітку купатися тут не було дозволено, це було надзвичайно красиве місце. Піщаний кар'єр славився неймовірними краєвидами та піщаними пляжами.

Піщаний кар'єр біля Сіверськодонецька
Фото: facebook.com/horodysche

Місцеві часто приїздили до Піщаного кар'єру, аби просто відпочити та насолодитися природою. І попри заборону, навіть купалися тут. У повітрі стояв запах хвої — це було ідеальне місце для тихої прогулянки.

Піщаний кар'єр біля Сіверськодонецька
Фото: facebook.com/horodysche

У що перетворили Піщаний кар'єр росіяни

Тепер там гори сміття — купа викинутих пляшок, які лежать просто у воді, незрозумілих колес від велосипеда. "рускій мір" точно не пішов на користь Сіверськодонецьку — тепер вода не виглядає чистою, а гуляти там абсолютно не хочеться, судячи з вигляду. Сміття лежить навіть не біля смітників, а просто у кущах, на піску.

Піщаний кар'єр біля Сіверськодонецька у 2025 році
Фото: Фейсбук Северодонецк online
Піщаний кар'єр біля Сіверськодонецька у 2025 році
Фото: Фейсбук Северодонецк online

Піщаний кар'єр зараз — чудова демонстрація того, як Росія руйнує усе українське. Країна-агресорка перетворює усе, що колись належало Україні, а РФ собі привласнила, на бруд і розруху.

Піщаний кар'єр біля Сіверодонецька у 2025 році
Фото: Фейсбук Северодонецк online
Піщаний кар'єр біля Сіверодонецька у 2025 році
Фото: Фейсбук Северодонецк online

Раніше "Телеграф" розповідав, що росіяни знищили курортну "перлину" на Азовському морі. Зараз там пусті пляжі та купи сміття.

Теги:
#Піщаний кар'єр #Новини Сєвєродонецька #Війна в Україні