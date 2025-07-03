Сезон без отдыхающих: российская оккупация опустошила еще один популярный курорт (фото, видео)

200 видов растений и маяк XIX века не спасают косу от забвения

Белосарайская коса – некогда популярное курортное место Приазовья – сегодня теряет туристическую привлекательность. После оккупации эта заповедная зона превратилась с места отдыха в территорию с сомнительными перспективами.

Это место в Донецкой области привлекало не только туристов, желающих к пляжному отдыху. Еще с советских времен здесь работали десятки баз отдыха. Но сейчас курорт приходит в упадок, часть территории заросла, а туристов почти нет. Бывшая жемчужина Украины в оккупации стала ненужной. Свежее видео с пляжей появилось в сети – в июле, в разгар туристического сезона на пляже почти никого нет.

Поселение на Белосарайской косе имеет давнюю историю, насчитывающую сотни лет. Здесь сохранился маяк XIX века, построенный в 1835 году. Это один из старейших маяков Украины, самый древний на севере Приазовья. В 1980 году территория была объявлена ландшафтным заказником. Белосарайская коса стала орнитологическим заповедником – здесь обитает и гнездится огромное количество птиц, произрастает более 200 видов растений. Так что сочетание природы и возможности морского отдыха всегда привлекало туристов.

Белосарайская коса в июне 2021 года

Ранее "Телеграф" рассказывал, что из-за оккупации приходит в упадок еще один популярный курорт в Донецкой области — Мелекино. Раньше сюда поездами ехали люди со всей страны.