Адская жара, засуха и грозы. Погода "разделит" Украину в ближайшее время

Столбик термометра будет достигать +40 градусов

В первой декаде июля жаркая воздушная масса, которая до этого времени господствовала в странах центральной и южной Европы, достигла территории Украины. Достаточно холодная погода в первые дни месяца сменилась знойной и сухой. Самые высокие температурные показатели – в южных, центральных и восточных областях страны, где столбики термометров 7 – 10 июля днём поднимались местами до +36…+39 °С. В то же время, западные и частично северные области Украины оказались под влиянием циклонической деятельности. Здесь прошли дожди с грозами, местами град и сильные шквалы.

Как рассказал сайту "Телеграф" известный синоптик Игорь Кибальчич, в начале второй декады июля жаркая и сухая погода сохранится в восточных и южных областях Украины. На остальной территории страны путем пониженного атмосферного давления и более прохладной воздушной массы погода будет вполне комфортной, также ожидаются дожди, местами с грозами.

В юго-восточных областях долгожданная прохлада наступит лишь 18-20 июля, когда на смену жаркому воздуху придет более влажный и прохладный с территории Беларуси и стран Балтии. Несмотря на аномально жаркую погоду, исторических рекордов ждать не стоит. В то же время, долгая жара и отсутствие сильных дождей в юго-восточной части Украины будет способствовать развитию почвенной засухи и увеличению уровня пожарной опасности.

Какой будет температура воздуха с 11 по 15 июля в разных областях

В южных и восточных регионах ночью ожидается +20…+25°С, днем ​​+34…+39°С. В северных и центральных областях ночная температура будет составлять +16…+22 °С, днем ​​воздух прогреется до +26…+33 °С. В западной части Украины 11 июля сохранится прохладная погода с ночными показателями температуры +10…+15°С, днем ​​+18…+23°С; в последующие дни начнется постепенное повышение температуры ночью до +14…+19 °С, днем ​​до +24…+29 °С.

На карте для наглядности представлено прогностическое поле аномалии температуры воздуха (отклонение от нормы) в Европе на период с 14 по 21 июля. Хорошо заметно как в южных и восточных областях Украины наблюдается локализация высоких температур, как средних, так и дневных максимальных:

Карта температур

С 16 по 20 июля в южной части Украины, а также местами в центральных и восточных регионах следует ожидать жару с дневной температурой в пределах +32…+38 °С. В других регионах будет теплая, но не очень жаркая погода с максимальной температурой днем +26…+32°С, ночью +16…+21°С.

Больше всего осадков во второй декаде июля ожидается в западных и северных областях. В других регионах количество дождей и их интенсивность будут заметно меньше. Местами следует ждать грозы, шквалистых порывов ветра, града. В целом, погода будет соответствовать "макушке" лета без больших отклонений от современных климатических норм.