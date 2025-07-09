Погода готовит большие неприятности для украинцев: где жара резко сменится непогодой (карта)

В регионах, граничащих с Тернопольщиной, 10 июля ожидается непогода

Эксперты предупреждают жителей Тернопольщины о значительном ухудшении погодных условий. Во второй половине дня 9 июля, а также в течение всего дня 10 июля на территории региона прогнозируются сильные дожди, грозы, порывистый ветер и возможное выпадение града.

Об этом сообщает Тернопольский областной центр по гидрометеорологии.

Что будет в области

По информации синоптиков, во многих районах области выпадет от 15 до 49 мм осадков за 12 часов.

Особое внимание советуют обратить жителям юго-западной части Тернопольщины, где прогнозируется чрезвычайно интенсивный ливень — более 50 мм, что может вызвать внезапные подтопления, оползни и другие опасные гидрометеорологические явления. В дневные часы 10 июля местами возможны еще более мощные дожди — до 79 мм.

В то же время, ожидается активная грозовая деятельность. В ночное время 10 июля отдельные районы области уже могут ощутить первые вспышки стихии, а днем ненастье охватит практически всю территорию. Порывы северо-западного ветра будут достигать 15-20 м/с. Возможно выпадение града среднего размера – диаметром от 6 до 19 мм.

В связи с потенциально опасными условиями, для области объявлен красный уровень опасности (III степень).

Что будет в областном центре

Для Тернополя ситуация несколько менее напряженная, но также требует внимания. В течение вечера 9 июля и всего дня 10 июля в областном центре ожидаются сильные дожди, грозы, порывистый ветер и возможный град. В городе действует желтый уровень опасности (I степень).

Соседние области

В соседних с Тернопольской областях на 10 июля также прогнозируется сложная синоптическая ситуация. На Хмельнитчине ночью ожидается дождь, днем — кратковременные осадки с грозами. Ветер будет менять направление с южного на северо-западное, порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха днем – до 22° тепла.

В Ровенской и Буковине в течение суток прогнозируют грозы, местами град и шквалы. Ожидается первый (желтый) уровень опасности. В Ивано-Франковской области – сильные ливни до 49 мм, порывистый ветер, грозы и град. Здесь действует оранжевый уровень опасности. В горных районах Львовщины и Черновицкой области возможно повышение уровня воды в реках и образование локальных паводков.

Где также ухудшится ситуация: Хмельницкая, Ровенская, Львовская, Черновицкая

Кроме того, специалисты Украинского гидрометеорологического центра также предупреждают об опасных погодных явлениях. 9 июля в западных, Житомирской и Винницкой областях ожидаются грозы, град и шквалы 15-20 м/с, сильные дожди (I уровень опасности). 10 июля сильные дожди и грозы прогнозируют в Волынской, Ровенской, Хмельницкой, Житомирской и Винницкой областях (I уровень), а также сильные дожди в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Тернопольской областях (II уровень).

Ранее Телеграф сообщал, что 9 июля в Украине наблюдается четкий погодный контраст: западные области охватят дожди и прохлады, тогда как в центре, на юге и востоке царит жара. Синоптическая ситуация будет сопровождаться резкими перепадами температуры и количества осадков в разных частях страны.