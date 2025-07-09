Украиной пронеслась волна раскаленного воздуха, жара бьет рекоры: чего ждать дальше

Термометры зашкалили

Украиной пронеслась волна раскаленного воздуха, поэтому 7 июля 2025 года стало очень жарким днем. Термометры показали новые рекордные значения в десяти областях страны.

Самые высокие показатели превысили предыдущие рекорды сразу на несколько градусов.

Рекорды жары по областям

Кропивницкий имел один из самых высоких показателей — 36 градусов тепла. Предварительный рекорд 34,9 градуса был зафиксирован 29 лет назад в 1996 году.

Температурный рекорд в Кропивницком

В Виннице столбики термометров поднялись до 37 градусов. Это превысило предыдущий рекорд 1968 года, когда температура достигала 33,6 градуса. На следующий день, 8 июля, Винница снова установила новый рекорд с показателем 34,5 градуса. Предыдущий максимум 34,4 градуса был в 2015 году.

В Черновцах зафиксировали 35,2 градуса тепла. Предыдущий максимум 33,9 градуса был установлен в 2012 году.

Областные центры гидрометеорологии также сообщили о новых рекордах в Житомире (34,5 градуса), Тернополе (34,8 градуса) и Ровно (34,6 градуса).

Хмельницкий тоже побил рекорд – столбики термометров поднялись до 34,2 градуса тепла. Предыдущий рекорд 32,6 градуса держался с 1999 года.

Температурный рекорд в Хмельницком

Во Львове термометры показали 34,2 градуса. Последний рекорд в этот день 32,6 градуса был зафиксирован в 2012 году.

Температурный рекорд во Львове

В Луцке зафиксировали отметки 34,1 градуса, что явилось рекордом с 2012 года.

Чего ждать дальше

Согласно данным Украинского гидрометцентра, 10 июля мероприятие Украины будет находиться под влиянием свежего воздуха — температура воздуха там будет достигать +17-+22. Другие области Украины будут страдать от горячего воздуха – от +32 до +37 градусов. 11 июля синоптическая картина кардинально не изменится, только в центре Украины немного посвежеет, ожидаются дожди.

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