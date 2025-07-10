Пекельна спека, посуха і грози. Погода "розділить" Україну найближчим часом

Стовпчик термометра сягатиме +40 градусів

У першій декаді липня спекотна повітряна маса, яка до цього часу панувала у країнах центральної та південної Європи, досягла території України. Достатньо холодна погода в перші дні місяця змінилася спекотною та сухою. Найвищі температурні показники – у південних, центральних та східних областях країни, де стовпчики термометрів 7 – 10 липня вдень підіймалися місцями до +36…+39 °С. Водночас західні та частково північні області України опинилися під впливом циклонічної діяльності. Тут пройшли дощі з грозами, місцями град та сильні шквали.

Як розповів сайту "Телеграф" відомий синоптик Ігор Кибальчич, на початку другої декади липня спекотна та суха погода збережеться у східних та південних областях України. На решті території країни шляхом зниженого атмосферного тиску і прохолоднішої повітряної маси, погода буде цілком комфортною, також очікуються дощі, місцями з грозами.

У південно-східних областях довгоочікувана прохолода настане лише 18 – 20 липня, коли на зміну спекотному повітрю прийде більш вологе та прохолодне з території Білорусі та країн Балтії. Попри аномально спекотну погоду, на історичні рекорди чекати не варто. Водночас тривала спека та відсутність сильних дощів у південно-східній частині України сприятиме розвитку ґрунтової посухи та збільшенню рівня пожежної небезпеки.

Якою буде температура повітря з 11 по 15 липня у різних областях

У південних та східних регіонах вночі очікується +20…+25°С, удень +34…+39°С. У північних та центральних областях нічна температура становитиме +16…+22 °С, вдень ​​повітря прогріється до +26…+33 °С. У західній частині України 11 липня ще утримається прохолодна погода з нічними показниками температури +10…+15°С, удень +18…+23°С; у наступні дні розпочнеться поступове підвищення температури вночі до +14…+19 °С, вдень ​​до +24…+29 °С.

На карті для наочності представлено прогностичне поле аномалії температури повітря (відхилення від норми) у Європі на період із 14 по 21 липня. Добре помітно як у південних та східних областях України спостерігається локалізація високих температур, як середніх, так і денних максимальних:

Карта температур

З 16 по 20 липня у південній частині України, а також місцями у центральних та східних регіонах варто чекати спеки з денною температурою в межах +32…+38 °С. В інших регіонах буде тепла, але не дуже спекотна погода з максимальною температурою вдень +26…+32°С, вночі +16…+21°С.

Найбільше опадів у другій декаді липня очікується у західних та північних областях. В інших регіонах кількість дощів та їх інтенсивність будуть помітно меншими. Місцями варто чекати на грози, шквалисті пориви вітру, град. Загалом погода відповідатиме "маківці" літа без великих відхилень від сучасних кліматичних норм.