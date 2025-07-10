Три области Украины снова затопят. Где ждать непогоды

Дожди продолжат заливать запад Украины

Западные области Украины продолжит накрывать непогода с паводками. Так, с 11 по 14 июля в нескольких областях было объявлено гидрологическое предупреждение.

Как сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии, в пятницу, 11 июля, дожди продолжат заливать область, что будет влиять на формирование паводка.

"На реках бассейна Днестра продолжится формирование дождевого паводка с повышением уровней воды (действует предупреждение опасное гидрологическое явление НГЯ-И № Г-3 от 09.07.2025)", — говорится в сообщении.

Карта рек и уровня воды во Львовской области

Также во Львовской области будет наблюдаться постепенное повышение уровня воды в бассейнах Сяна, Западного Буга и в верховьях Стыра.

Паводки не отступят и на Волыни. По данным Волынского областного центра по гидрометеорологии, дожди повлекут за собой повышение уровня воды на реках суббассейна Припяти. Однако с 11 по 14 июля уровень воды будет повышаться на 0,1-0,5 м без негативных последствий.

Карта суббайсена реки Припять

Также, как сообщает Тернопольский областной центр по гидрометеорологии, в Тернопольской области в связи со значительными дождями на реках суббассейна Припяти будет происходить повышение уровней воды на 0,1 — 0,5 м. Отрицательные последствия не прогнозируются.

Заметим, по данным Укргидрометцентра, с 11 по 14 июля будут продолжаться повышения уровней вод на реках бассейна Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.), суббассейна Прута (Ивано-Франковская, Черновицкая обл.), суббассейная р. Тиса (Закарпатская область) на 0,2-1,0 м; на левых притоках Днестра (Тернопольская, Хмельницкая обл.) — на 0,1-0,6 м. На участке Днестра Галич — Залещики (Ивано-Франковская, Тернопольская, Черновицкая обл.) ожидается повышение воды на 0,7 — 1,2 м, на реках суббассейна Припяти — на 0,1-0,5 м.

Карта повышения уровней воды в реках 11 июля

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на Львовщине реки вышли из берегов, затопили села и угрожают городу.