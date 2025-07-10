Три області України знову затопить. Де очікувати негоди

Дощі продовжать заливати захід України

Західні області України продовжить накривати негода з паводками. Так, з 11 по 14 липня у кількох областях оголосили гідрологічне попередження.

Як повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології, у п'ятницю, 11 липня, дощі продовжать заливати область, що впливатиме на формування паводка.

"На річках басейну Дністра продовжиться формування дощового паводка з підвищенням рівнів води (діє попередження небезпечне гідрологічне явище НГЯ-І № Г-3 від 09.07.2025)", — йдеться у повідомленні.

Карта річок і рівню води у Львівській області

Також у Львівській області спостерігатиметься поступове підвищення рівня води у річках басейнів Сяну, Західного Бугу та у верхів’ях Стиру.

Паводки не відступлять і на Волині. За даними Волинського обласного центру з гідрометеорології, дощі спричинять підвищення води річках суббасейну Прип’яті. Однак з 11 по 14 липня рівень води підвищуватиметься на 0,1-0,5 м, без негативних наслідків.

Карта суббайсену річки Прип'ять

Також, як повідомляє Тернопільський обласний центр з гідрометеорології, на Тернопільщині у зв'язку із значними дощами на ріках суббасейну Прип'яті відбуватиметься підвищення рівнів води на 0,1 — 0,5 м. Негативні наслідки не прогнозуються.

Зауважимо, за даними Укргідрометцентру, з 11 по 14 липня триватимуть підвищення рівнів вод на річках басейну Дністра (Львівська, Івано-Франківська обл.), суббасейну Прута (Івано-Франківська, Чернівецька обл.), суббасейну р. Тиса (Закарпатська область) на 0,2-1,0 м; на лівих притоках Дністра (Тернопільська, Хмельницька обл.) — на 0,1-0,6 м. На ділянці Дністра Галич — Заліщики (Івано-Франківська, Тернопільська, Чернівецька обл.) очікується підвищення води на 0,7 — 1,2 м, на річках суббасейну Прип'яті — на 0,1-0,5 м.

Карта підвищення рівнів води в річках 11 липня

Раніше "Телеграф" розповідав, що на Львівщині річки вийшли з берегів, затопили села та загрожують місту.