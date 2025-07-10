Львов тонет: реки вышли из берегов, затопили села и угрожают городу (фото, видео)

Львов и окрестности страдают от мощного ливня: вода достигла трехметровой отметки в отдельных зонах

На Западе Украины реки вышли из берегов из-за интенсивного ливня. По Львову и области объявлен третий красный уровень опасности. Самая критическая ситуация — в окрестностях вышедшей из берегов реки Зубра и продолжает разливаться, угрожая не только пригородам, но и трем районам Львова.

В нежилых районах уровень воды достиг почти 3 метров. Под угрозой подтопления оказались части Франковского, Сыховского и Железнодорожного районов. Жителей призывают срочно перенести вещи из подвалов в безопасные места, убрать автомобили из подземных паркингов и не оставлять их в зонах возможного затопления. Уже выпало более 115% месячной нормы осадков.

Ситуацию усложняет непрерывный ливень: коммунальные и аварийные службы работают в усиленном режиме, однако из-за погодных условий полностью ликвидировать последствия пока невозможно. "Дождь идет без перерыва с ночи, ливневая канализация пока справляется", — рассказывает местная жительница Диана, живущая на улице Владимира Великого. Подтопления фиксируют на улицах Кульпарковской, Трускавецкой и Авиационной. В Сокольниках пострадали автостоянки возле жилого комплекса "Континент" — их затопило ночью.

Зоны подтопления во Львове

Река Зубра протекает во Львовском и Стрыйском районах Львовской области, в Украине. Она является левым притоком реки Днестр. Исток Зубры находится во Львове, на Сыхове.

Машины под водой

Дороги превратились в реки

С берегов вышла не только река Зубра, но и река Щирка. ГСЧС сообщает о подтоплениях в селах Скнилов, Зубра и Сокольники. Об этом сообщили в ГСЧС Львовской области. Под водой оказались улицы, жилые дома, автомобили, а также часть автодороги "Львов — Пустомыты — Меденичи". На одной из электроподстанций продолжаются работы по откачке воды — задействованы пожарные отделения и мотопомпы.

ГСЧС эвакуируют людей в селах

Людей вывозят на лодках

Однако уровень воды снижается, рассказал "Телеграфу" староста Зубрянского старостинского округа Андрей Бучок. "Уровень воды упал уже больше, чем на метр, и стремительно падает. Было такое мгновенное подтопление, где-то около четырех часов дома были затоплены. Более 20 домов точно были подтоплены так существенно. Многие машины подтоплены", — говорит староста и отмечает, что дороги уже практически проездные.

Уровень воды утром

Где сохраняется проблема с проездом

Патрульная полиция сообщила, что из-за ливня затопило определенные части дорог во Львове и рядом.

ул. Трускавецкая

просп. Святого Иоанна Павла II во Львове;

автодорога Т-14-16 Львов — Меденичи — Пустомыты, вблизи Сокольников;

улицы населенного пункта Зубра.

Городской транспорт работает в обычном режиме, за исключением троллейбуса №27, который временно курсирует только до ул. Городоцкой вблизи АТП-1. На маршрут вывели троллейбус с автономным питанием. Также подтоплены трамвайные пути на участке Чукарина — Вернадского. В связи с этим трамваи №4 и №8 временно курсируют только до остановки "Кинотеатр им. Довженко".

Полиция перекрывала проезды в опасные участки

Часть области – без света

По состоянию на утро обесточены 192 населенных пункта во Львовской области: 55 — полностью, 137 — частично. Причина — ураганы, поваленные деревья и ветки, повредившие линии электропередач. Во Львове проблемы со светом фиксируют на Левандовке и в районе улицы Научной.

Ливень сопровождался шквальным ветром

По прогнозу погоды дождь будет идти до вечера, а ближе к закату еще и усилится.

Дождь во Львове еще усилится

Ситуация может ухудшиться и в других областях. Кроме Львовской, затопляет также Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Черновицкую и Тернопольскую области, II уровень опасности, оранжевый. В Волынской, Ровенской, Хмельницкой, Житомирской и Винницкой областях также прогнозируют значительные дожди.

Где непогода на западе Украины

Ранее "Телеграф" рассказывал, что накануне вечером во Львовской области зафиксировали смерч. Продолжительность такого явления – до 15 минут.