Стоит ли украинцам переживать по поводу отключений света в ближайшее время: что прогнозируют эксперты

Один из экспертов выразил определенные риски

Отключение света в Украине летом и зимой пока не прогнозируют. Однако могут быть другие проблемы.

Об этом заявили директор центра "Психея" Геннадий Рябцев и директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко в комментарии РБК-Украина. Они делают положительные прогнозы.

Очевидных угроз нет

"Несмотря на определенные проблемы с подготовкой к отопительному сезону, существенных ограничений потребления электрической энергии зимой не прогнозируется", — заявил Геннадий Рябцев.

В то же время эксперт полагает, что могут возникнуть проблемы, в частности, из-за срывов темпов закачки газа в ПХГ и сбоев импорта электроэнергии из ЕС. Но пока очевидных угроз такого плана нет.

Мощности восстанавливаются

Директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко также не прогнозирует никаких проблем с обеспечением электроэнергией ни летом, ни зимой.

"В настоящее время восстановлено достаточное количество мощностей — около 6 гигаватт. Также активно строятся новые мощности децентрализованной генерации", — отметил он.

Однако Омельченко говорит, что наибольшим риском может быть газоснабжение предприятий ТКЭ в отопительный период. Однако эксперт подчеркнул, что у правительства есть все возможности обеспечить необходимый объем импорта газа в размере 4-4,5 млрд. кубометров для заполнения хранилищ до ноября минимально необходимым запасом. Для этого необходимо дополнительно привлечь около 1 млрд. евро.

Ранее "Телеграф" писал, что энергетики назвали главную проблему Украины.