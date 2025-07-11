Чи варто українцям переживати щодо відключень світла найближчим часом: що прогнозують експерти

Один з експертів висловив певні ризики

Відключення світла в Україні влітку і взимку не прогнозують поки. Проте можуть бути інші проблеми.

Про це заявили директор центру "Психея" Геннадій Рябцев та директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко у коментарі РБК-Україна. Вони роблять позитивні прогнози.

Очевидних загроз немає

"Незважаючи на певні проблеми з підготовкою до опалювального сезону, істотних обмежень споживання електричної енергії взимку не прогнозується", — заявив Геннадій Рябцев.

Натомість експерт думає, що можуть виникнути проблеми, зокрема, через зриви темпів закачування газу в ПСГ і збої імпорту електроенергії з ЄС. Але поки що очевидних загроз такого плану немає.

Потужності відновлюються

Директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко також не прогнозує жодних проблем із забезпеченням електроенергією ні влітку, ні взимку.

"Наразі відновлено достатню кількість потужностей — близько 6 гігават. Також активно будуються нові потужності децентралізованої генерації", — зазначив він.

Проте Омельченко каже, що найбільшим ризиком може бути газопостачання на підприємства ТКЕ в опалювальний період. Однак, експерт підкреслив, що в уряду є всі можливості забезпечити необхідний обсяг імпорту газу в розмірі 4-4,5 млрд. кубометрів для заповнення сховищ до листопада мінімально необхідним запасом. Для цього потрібно додатково залучити близько 1 млрд. євро.

Раніше "Телеграф" писав, що енергетики назвали головну проблему України.