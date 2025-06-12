"Имеем исторически самые низкие запасы". Энергетики назвали главную проблему Украины

Существенное количество газа было использовано для генерирования электроэнергии

Сейчас Украине хватает генерации электроэнергии. Однако есть стратегический вызов – недостаточное количество газа.

Энергетическая система Украины сейчас держится на собственной генерации

Об этом рассказал глава центра исследований энергетики Александр Харченко в Украинском медиацентре. По его словам, импорт электроэнергии сейчас производится исключительно на коммерческих основаниях. Также Украина экспортирует электроэнергию.

"Сейчас импорт не является чем-то, что помогает удерживать нам энергосистему. Это просто коммерческие операции с целью что-то заработать, найти дешевую энергетику в Европе, потом что-то продать снова за границу, трейдеры так делают, зарабатывают средства. И это хорошо, потому что лишних денег у нас в стране нет", — объяснил Харченко.

В газовых хранилищах Украины самые маленькие запасы за всю историю

Он выразил надежду, что так будет и дальше. Однако у энергетической сферы Украины есть стратегический вызов — количество газа. Дело в том, что в прошлом году достаточно существенное количество газа было использовано для генерирования электроэнергии.

"И в ситуации, когда мы сейчас имеем исторически самые низкие запасы в газовых хранилищах, нуждаемся в импорте газа на уровне 4-4,5 млрд кубометров (примерно 40% от всего, что мы хотим накопить), то это очень существенно влияет. И у нас нет на это денег (и пока не видно, откуда они не возьмутся), и об этом уже говорит президент, но пока решения проблемы нет. Я не вижу пока решений правительства, "Нефтегаза", которые были бы направлены на решение этих проблем", — констатировал эксперт.

Проблема с газом не является следствием российских атак

По словам Харченко, проблема с количеством газа в хранилищах кристаллизовалась после ударов России, но они не являются первопричиной. К тому же, уже около 80% того, что повредили россияне, восстановлено и работает.

"Главным фактором является то, что резервы использовались, а новые не формировались. Не происходило компенсации дефицита газа. И разница не была существенной, но когда начались атаки, ситуация ухудшилась", — описал ситуацию Харченко.

Напомним, также Харченко дал прогноз, будут ли отключения света летом. Страна входит в летний период с гораздо лучшими показателями, чем год назад.