Украинская энергетика может пострадать из-за Трампа: о чем идет речь

Украина, вероятно, не получит обещанной помощи на восстановление энергетики

Секретариат Энергетического сообщества получил официальное уведомление от Агентства США по международному развитию (USAID) о расторжении Грантового соглашения с Фондом поддержки энергетики Украины на сумму 75 миллионов долларов США. В январе президент США Дональд Трамп приказал срочно приостановить оказание помощи другим государствам на 90 дней.

Уведомление, о котором идет речь, было получено еще 27 февраля, сообщается на сайте сообщества. На эти средства планировалось осуществить закупки критического оборудования для энергетического и отопительного секторов Украины.

Секретариат подтвердил получение этого уведомления и в настоящее время ожидает дальнейших разъяснений от USAID. Прекращение гранта на сумму 75 миллионов долларов США сократит доступные средства для закупки необходимого оборудования для энергетического сектора Украины.

Отмечается, что первоначальное соглашение, подписанное в 2023 году на сумму 25 миллионов долларов США, направлено на поддержку закупки критического оборудования для энергетического и отопительного секторов Украины, включая проекты по подготовке к зиме.

В 2024 году USAID выделило Фонду дополнительно 50 миллионов долларов США, расширив поддержку в рамках первоначального соглашения.

Напомним, в Соединенных Штатах Америки сворачивают 83% программ Агентства США по международному развитию. В течение шести недель проводили их проверку. Речь идет о десятках миллиардов долларов.