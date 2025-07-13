Это событие снова охватит почти всю Украину. К чему готовиться 17 июля

К этому лучше подготовиться

В некоторых регионах Украины прошли дожди с грозами. От них не осталось почти и следа, но это ненадолго. Уже 17 июля осадки накроют большую часть нашей страны.

По данным Украинского гидрометеорологического центра, 17 июля большую часть Украины накроет дождливый фронт. На карте прогноза ясно видно, что западные, северные и часть южных и восточных областей будут находиться под влиянием облаков и осадков.

Регионы, где ожидается дождь:

Запад Украины: Закарпатская, Львовская Ивано-Франковская, Черновицкая, Тернопольская, Волынская и Ровенская области — кратковременные дожди, без гроз, температура днем от +19 до +25 градусов;

Север: Хмельницкая, Житомирская, Винницкая, Киевская, Черниговская, Кировоградская, Черкасская Полтавская и Сумская области — кратковременные дожди, дневная температура будет колебаться в пределах +21…30 градусов;

Восток: Харьковская область — локальные осадки, воздух прогреется от +30 до +32°C;

Юг: Одесская, Николаевская, Днепропетровская, области — небольшие дожди, температура днем не будет ниже +28 градусов и выше +36 градусов.

Где сухо?

Единственными регионами, где погода останется сухой, будут:

Одесская, Херсонская, Запорожская, Донецкая, Луганская области и Автономная Республика Крым – солнечно, жарко, до +36°C в дневное время.

Где будет дождь 17 июля

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что жара в Украине усилится еще больше. Местами ожидается до +43 градусов.