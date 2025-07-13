Категорически не делайте этого 13 июля, чтобы не остаться в долгах до конца года

Не забывайте основные традиции и запреты этого дня

В воскресенье, 13 июля, православные и греко-католики, согласно новому церковному календарю, отмечают Собор архангела Гавриила. По старому стилю этот праздник припадает на 26 июля.

"Телеграф" решил напомнить об истории праздника, а также рассказать о главных традициях и запретах этого дня. Постарайтесь к ним прислушиваться!

Это праздник в честь архангела Гавриила, который принес Деве Марии Благую весть и исполнял волю Божью во многих важных событиях, как небесный посланник. Церковь особо выделяет его роль и чествует его в этот день.

Что можно делать 13 июля:

В этот день верующие посещают церковь и молятся Архангелу Гавриилу — небесному вестнику, прося его о добрых вестях и защите;

Считается, что особенно важно сегодня слушать внутренний голос, принимать важные решения и не отступать от праведного пути;

По традиции, рекомендуется помогать тем, кто оказался в трудной ситуации;

Разрешается заниматься работами по дому и в огороде, особенно хорошо сегодня садить пряные травы.

Что можно и нельзя делать 13 июля

Что нельзя делать 13 июля:

В этот день нельзя лгать и сплетничать. Считается, что ложь в этот день может навлечь проблемы и потерю доверия;

Запрещены ссоры и конфликты — день следует провести в мире и согласии. Нарушение гармонии может принести душевные и духовные трудности;

Не стоит браться за новые дела и важные начинания, особенно если они требуют серьезных вложений;

Нельзя давать в долг и брать деньги взаймы — по народным поверьям, любые денежные операции 13 июля могут привести к финансовым потерям и затяжным долгам.

Сегодня не делайте крупных покупок и не подписывайте важных договоров, потому что сделки, совершенные в этот день, могут обернуться убытками или обманом.

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