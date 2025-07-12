Жара усилится еще больше: где и когда в Украине ожидается +43 (карта)

Будет плаваться не только асфальт

Несмотря на то, что на востоке, юге и кое-где в центре Украины температуру воздуха прохладной трудно назвать, похоже, на страну надвигается новая волна раскаленного воздуха.

По данным метеорологического сервиса Ventusky, уже в следующее воскресенье, 20 июля, украинцы почувствуют настоящую летнюю жару. Термометры в некоторых регионах покажут экстремальные значения.

Наиболее жарко будет в центральных, южных и восточных областях. Там температура воздуха поднимется до отметки не ниже +31 градуса. В Одесской области в определенных местах будут рекордные +41 и даже +43. Жителям этих регионов лучше подготовиться к настоящему аду.

Погода в Украине 20 июля

Значительно комфортнее будет на западе и севере страны. В этих областях температура будет колебаться в пределах +20-25 градусов.

Температура воздуха в Украине 20 июля

Кроме того, синоптики прогнозируют возможные грозы в отдельных регионах. В частности, дожди с грозами возможны на Ровенщине. Вечером в Мелитополе также может хорошо влить.

Осадки в Украине 20 июля

Важно! Сервисы Ventusky и подобные погодные радары иногда ошибаются из-за использования глобальных данных и моделей.

Как защититься от жары

Напомним, погода "разделит" Украину в ближайшее время. Столбик термометра кое-где будет достигать +40 градусов.