Ця подія знову охопить майже всю Україну. До чого готуватись 17 липня

До цього краще підготуватись

В деяких регіонах Україні пройшли сильні дощі з грозами. Наразі від них не залишилось майже і сліду, але це ненадовго. Вже 17 липня опади накриють більшу частину нашої країни.

За даними Українського гідрометеорологічного центру, 17 липня велику частину України накриє дощовий фронт. На мапі прогнозу чітко видно, що західні, північні та частина південних та східних областей перебуватимуть під впливом хмар і опадів.

Регіони, де чекати дощу:

Захід України: Закарпатська, Львівська Івано-франківська, Чернівецька, Тернопільська, Волинська та Рівненська області — короткочасні дощі, без гроз, температура вдень від +19 до +25 градусів;

Північ: Хмельницька, Житомирська, Вінницька, Київська, Чернігівська, Кіровоградська, Черкаська Полтавська, та Сумська області — короткочасні дощі, денна температура коливатиметься в межах +21…30 градусів;

Схід: Харківська область — локальні опади, повітря прогріється від +30 до +32°C;

Південь: Одеська, Миколаївська, Дніпропетровська, області — недовгі дощі, температура вдень не буде нижче +28 градусів та вище +36 градусів.

Де буде сухо?

Єдиними регіонами, де погода залишиться сухою, будуть:

Одеська, Херсонська, Запорізька, Донецька, Луганська області та Автономна Республіка Крим — сонячно, спекотно, до +36°C у денний час.

Де дощитиме 17 липня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що спека в Україні посилиться ще більше. Місцями очікується до +43 градусів.