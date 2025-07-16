Это событие задержится еще 18 июля. Что ожидается по почти всей Украине
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Температура днем местами опустится до 20 теплых градусов
В течение 18 июля, то есть в пятницу, почти по всей Украине пройдут дожди вместе с грозами, которые прогнозируются также и 17 июля. Однако температура местами будет все равно достигать +33 градусов днем.
Кратковременные дожди, которые пройдут в большинстве регионов Украины, ожидаются как ночью, так и днем. Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.
Какая будет погода 18 июля
Дожди с грозами, по словам синоптиков, прогнозируются на:
- Западе: в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской, Ровенской, Волынской областях. Они будут ночью и днем;
- Севера: в Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Полтавской и Сумской областях. Осадки ожидаются ночью и днем;
- Юг: в Одесской, Николаевской, Херсонской и Днепропетровской областях. Дожди также привидятся ночью и днем;
- Востоке: в Харьковской области тоже будет дождливо ночью и днем.
Температура тем временем днем на западе будет в пределах +20…22 градусов, на севере будет колебаться в коридоре +20…29 градусов, на юге показатели зафиксируются около +29…33 градусов, а на востоке — +31…33 градусов.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что жара наконец-то отступает. Синоптики поделились прогнозом, когда погода порадует прохладой.