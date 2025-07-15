Украинцев предупреждают об опасности. Что может произойти 18 июля
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Украинцам из семи областей следует подготовиться
Уже в пятницу, 18 июля, в некоторых областях Украины ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности. Она продлится целые сутки.
18 июля в семи регионах Украины объявлено предупреждение о чрезвычайном уровне пожарной опасности. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.
По прогнозам синоптиков, в Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской областях, а также на территории Автономной Республики Крым сохраняется "красный" уровень пожарной опасности.
Специалисты призывают украинцев быть особенно осторожными с открытым огнем, не разводить костры в лесах, не жечь траву и сухостой, а также воздержаться от любых действий, которые могут вызвать возгорание.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Украину придут кратковременные, местами суточные, дожди. Синоптики из Украинского гидрометеорологического центра рассказали, спадет ли жара в ближайшие дни.
А еще раньше мы писали, что по нашей стране пронеслись торнадо. Где именно они были и вызвали ли разрушения.