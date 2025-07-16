Жара отступает: когда погода порадует украинцев прохладой (карта)

На метеокартах отчетливо видны желтые и красные пятна, поэтому погода "разделит" Украину пополам

После затяжной волны летнего зноя часть Украины наконец-то сможет выдохнуть с облегчением. Уже 19 июля погода в большинстве областей кардинально изменится: температура существенно снизится, а на западе и севере ощущается настоящая прохлада, как для середины лета.

Об этом свидетельствуют данные с сайта Ventusky.

По прогнозам синоптиков, самые низкие температуры ожидаются в Житомирской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Винницкой областях, а также в части Киевщины – всего +14…+17°C. Это почти на 15-20 градусов прохладнее, чем было на пике жары совсем недавно.

Погода 19 июля

Чуть теплее, но также достаточно комфортно, будет в остальных западных и северных областях от +19 до +22°C.

В юг, центр и восток страны продолжат "вариться" в жарком воздухе. В Донецкой и южной части Луганской области температура достигнет +35…+36°C.

На метеокартах отчетливо виден контраст: прохладные регионы отмечены желтым цветом, а жаркие — насыщенно красным. Такая погодная граница будет фактически делить страну пополам.

Ранее "Телеграф" сообщал, что аномальную жару на Харьковщине внезапно сменили ливни и шквальный ветер. Резкий погодный перелом не только стал поводом для впечатляющих кадров, но и уже нанес значительный ущерб.