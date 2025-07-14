Укр

В Украине прогнозируют значительные дожди. Принесут ли они прохладу (прогноз)

Автор
Алла Набок
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Коллаж, "Телеграф"

Синоптики обещают дожди во всех областях Украины

После нескольких недель беспощадной жары в Украине температура наконец-то начнет снижаться. В конце недели синоптики прогнозируют дожди во многих регионах страны.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. Смена погодных условий ожидается уже с 18-19 июля.

18 июля (пятница)

Дневные температуры будут колебаться от +20°C до +35°C в зависимости от региона. Прохладнее всего будет в западных областях. В центральных регионах ожидается +25...31°C, а на востоке и юге сохранится теплая погода с температурами до 35°C.

Ночные температуры будут составлять от +12°C до +21°C. Самые теплые ночи прогнозируют в восточных и южных областях.

Дожди с грозами пройдут по всей территории Украины. Самые большие осадки будут на западе.

Погода в Украине 18 июля

19 июля (суббота)

Дневная температура несколько снизится и составит +20…+33°C. В западных регионах будет +20...+22°C, в центральных — +22...+27°C, на востоке и юге — +31...+33°C.

Ночные показатели термометров будут колебаться от +12 до +22°C. Самые холодные ночи ожидаются в западных областях. Дожди будут продолжаться в большинстве регионов.

Погода в Украине 19 июля

Напомним, погода приготовила "сюрприз". Уже 13 и 14 июля в некоторых областях Украины предупреждают о пожарной опасности.

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