В Украине прогнозируют значительные дожди. Принесут ли они прохладу (прогноз)
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Синоптики обещают дожди во всех областях Украины
После нескольких недель беспощадной жары в Украине температура наконец-то начнет снижаться. В конце недели синоптики прогнозируют дожди во многих регионах страны.
Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. Смена погодных условий ожидается уже с 18-19 июля.
18 июля (пятница)
Дневные температуры будут колебаться от +20°C до +35°C в зависимости от региона. Прохладнее всего будет в западных областях. В центральных регионах ожидается +25...31°C, а на востоке и юге сохранится теплая погода с температурами до 35°C.
Ночные температуры будут составлять от +12°C до +21°C. Самые теплые ночи прогнозируют в восточных и южных областях.
Дожди с грозами пройдут по всей территории Украины. Самые большие осадки будут на западе.
19 июля (суббота)
Дневная температура несколько снизится и составит +20…+33°C. В западных регионах будет +20...+22°C, в центральных — +22...+27°C, на востоке и юге — +31...+33°C.
Ночные показатели термометров будут колебаться от +12 до +22°C. Самые холодные ночи ожидаются в западных областях. Дожди будут продолжаться в большинстве регионов.
Напомним, погода приготовила "сюрприз". Уже 13 и 14 июля в некоторых областях Украины предупреждают о пожарной опасности.