Рус

Ця подія затримається ще 18 липня. Що очікується по майже всій Україні

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
До чого готуватись 18 липня 2025 Новина оновлена 16 липня 2025, 13:14
До чого готуватись 18 липня 2025. Фото Колаж "Телеграфу"

Температура вдень місцями опуститься до 20 теплих градусів

Протягом 18 липня, тобто у п'ятницю, майже по всій Україні пройдуть дощі разом з грозами, які прогнозуються також і 17 липня. Однак температура місцями все одно сягатиме +33 градусів вдень.

Короткочасні дощі, що будуть в більшості регіонах України, очікуються як вночі, так і вдень. Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Якою буде погода 18 липня

Дощі з грозами, за словами синоптиків, прогнозуються на:

  • Заході: у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській, Рівненській, Волинській областях. Вони будуть вночі і вдень;
  • Півночі: у Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Полтавській та Сумській областях. Опади очікуються вночі та вдень;
  • Південь: в Одеській, Миколаївській, Херсонській та Дніпропетровській областях. Дощі також передбачаються вночі й вдень;
  • Сході: у Харківській області теж дощитиме вночі та вдень.

Температура тим часом вдень на заході буде в межах +20…22 градусів, на півночі коливатиметься в коридорі +20…29 градусів, на півдні показники зафіксуються біля +29…33 градусів, а на сході — +31…33 градусів.

Погода в Україні 18 липня 2025
Де йтимуть дощі з грозами

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що спека нарешті відступає. Синоптики поділились прогнозом, коли погода порадує прохолодою.

Теги:
#Погода #Погода в Україні #Прогноз погоди