Ця подія затримається ще 18 липня. Що очікується по майже всій Україні

Температура вдень місцями опуститься до 20 теплих градусів

Протягом 18 липня, тобто у п'ятницю, майже по всій Україні пройдуть дощі разом з грозами, які прогнозуються також і 17 липня. Однак температура місцями все одно сягатиме +33 градусів вдень.

Короткочасні дощі, що будуть в більшості регіонах України, очікуються як вночі, так і вдень. Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Якою буде погода 18 липня

Дощі з грозами, за словами синоптиків, прогнозуються на:

Заході: у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській, Рівненській, Волинській областях. Вони будуть вночі і вдень;

у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській, Рівненській, Волинській областях. Вони будуть вночі і вдень; Півночі: у Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Полтавській та Сумській областях. Опади очікуються вночі та вдень;

у Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Полтавській та Сумській областях. Опади очікуються вночі та вдень; Південь: в Одеській, Миколаївській, Херсонській та Дніпропетровській областях. Дощі також передбачаються вночі й вдень;

в Одеській, Миколаївській, Херсонській та Дніпропетровській областях. Дощі також передбачаються вночі й вдень; Сході: у Харківській області теж дощитиме вночі та вдень.

Температура тим часом вдень на заході буде в межах +20…22 градусів, на півночі коливатиметься в коридорі +20…29 градусів, на півдні показники зафіксуються біля +29…33 градусів, а на сході — +31…33 градусів.

Де йтимуть дощі з грозами

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що спека нарешті відступає. Синоптики поділились прогнозом, коли погода порадує прохолодою.