Рой "шахедов" атаковал город под Днепром средь бела дня: есть разрушения (видео)

В сети появилось видео

В городе Самар Днепропетровской области прогремели взрывы днем 13 июля. Враг совершил атаку беспилотными летательными аппаратами. Известно о разрушениях.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. Он отметил, что в результате атаки была повреждена инфраструктура.

Тем временем в социальных сетях публикуют видео, на которых виден рой вражеских дронов.

В Воздушных силах также предупреждали о БПЛА в сторону Самара.

Как пишет "Суспільне", местная жительница слышала по меньшей мере четыре взрыва. Из-за атаки в ее доме выбило окна.

"Сначала была на балконе, присела от страха. Потом уже в коридоре стояла. В подъезде вылетело стекло. До сих пор всю трясет. Это первый раз у нас такое, что так очень", — сказала женщина.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 12 июля во время воздушной тревоги в Днепре прогремел взрыв. Как вскоре стало известно, над городом сбили беспилотник.

Кроме того, россияне в ночь на 12 июля устроили массовый обстрел Украины. Взрывы БПЛА прогремели в Кропивницком, Луцке, Львове и Черновцах, а на Харьков уже утром упала бомба.