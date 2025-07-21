Сотруднику прокуратуры, сбившему женщину в Киеве, избрали меру пресечения (фото, видео)

На момент ДТП мужчина был пьян

Сотруднику прокуратуры и чиновнику Андрею Молочному, насмерть сбившего женщину в Києве, избрали меру пресечения. Заседание прошло в Шевченковском суде Киева 21 июля.

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа". Отмечается, что на заседание суда пришел генпрокурор Руслан Кравченко.

"Сотруднику прокуратуры, который сбил женщину на тротуаре в Киеве, суд избрал меру пресечения — арест на 60 суток. Кравченко выступал как обвинитель", — сообщил корреспондент издания.

Андрей Молочный в суде

На фото и видео видно, что Андрей Молочный вел себя довольно тихо, в большинстве своем держал голову опущенной и слушал обвинения. Ему объявили подозрение по ч. 3 ст. 286-1 УК Украины – нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, что привело к смерти человека.

Судья по делу Молочного

Гепрокурор Руслан Кравченко

Напомним, что ДТП произошло 19 июля на улице Большой Васильковской в Голосеевском районе Киева. Как выяснилось, за рулем авто находился Молочный Андрей Андреевич. На кадрах с камер наблюдения было видно, что автомобиль подозреваемого мчался прямо по полупустой дороге, но затем внезапно свернул и сбил единственную женщину, которая в это время была на улице.

Пострадавшая скончалась 20 июля от полученных травм. На момент ДТП фигурант находился в состоянии алкогольного опьянения. В его организме обнаружили 1,77 промилле.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что виновник смертельного ДТП в Киеве может быть сыном актера-изменника.