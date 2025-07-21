Співробітнику прокуратури, який збив жінку у Києві, обрали запобіжний захід (фото, відео)

На момент ДТП чоловік був п'яний

Співробітнику прокуратури та чиновнику Андрію Молочному, який на смерть збив жінку, обрали запобіжний захід. Засідання відбулось у Шевченківському суді Києва 21 липня.

Про це повідомляє кореспондент "Телеграфу". Зазначається, що на засідання суду прийшов генпрокурор Руслан Кравченко.

"Співробітнику прокуратури, який збив жінку на тротуарі в Києві, суд обрав запобіжний захід — арешт на 60 діб. Кравченко виступав як обвинувач", — повідомив кореспондент видання.

Андрій Молочний у суді

На фото та відео видно, що Андрій Молочний поводив себе досить тихо, здебільшого тримав голову опущеною та слухав обвинувачення. Йому оголосили підозру за ч. 3 ст. 286-1 КК України — порушення правил дорожнього руху у стані сп’яніння, що призвело до смерті людини.

Суддя у справі Молочного

Гепрокурор Руслан Кравченко

Нагадаємо, що ДТП сталося 19 липня на вулиці Великій Васильківській у Голосіївському районі Києва. Як з’ясувалося, за кермом авто знаходився Молочний Андрій Андрійович. На кадрах з камер спостереження було видно, що автомобіль підозрюваного мчав прямо напівпорожньою дорогою, але потім раптово звернув і збив єдину жінку, яка в цей час була на вулиці.

Постраждала померла 20 липня від отриманих травм. У момент ДТП фігурант був у стані алкогольного сп'яніння. В його організмі виявили 1,77 проміле.

Раніше "Телеграф" розповідав, що винуватець смертельної ДТП у Києві може бути сином актора-зрадника.