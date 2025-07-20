В Киеве сотрудник прокуратуры сбил женщину: что ему грозит

Чиновник сел за руль в состоянии сильного алкогольного опьянения

В Киеве сотрудник прокуратуры сбил женщину на тротуаре. Она скончалась в больнице, а мужчине вручили подозрение.

Об этом сообщил генпрокурор Руслан Кравченко в своем telegram-канале. Он отметил, что за рулем находился Андрей Молочный, который является государственным чиновником и сотрудником прокуратуры, но не прокурором.

"Андрею Молочному уже сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 286-1 УК Украины – нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, что привело к смерти человека. Результат обследования – 1,77 промилле", — написал Кравченко. По этой статье чиновнику грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Место ДТП

Генпрокурор добавил, что сторона обвинения будет настаивать на мере пресечения в виде 60 дней круглосуточного содержания под стражей без альтернативы залога. Кроме того, он заверил, что будет лично следить за ходом развития дела.

Как сообщалось ранее, упомянутое ДТП произошло на улице Большой Васильковской в Голосеевском район. На кадрах с камер наблюдения заметно, что автомобиль мчался по прямой полупустой дороге, но затем внезапно свернул и сбил единственную женщину, которая в это время была на улице.

Напомним, в польском городе Констанцин-Езёрне украинец на BMW врезался в фургон. Было установлено, что он был пьян да и еще не имел прав.