Оккупанты ноют об ударе в Донецке: что могли атаковать ВСУ (фото, видео)

Там проходят основные транспортные магистрали

Во временно оккупированном Донецке раздались взрывы 25 июля. Есть якобы попадание по месту базирования россиян и железной дороги.

Об этом сообщается в телеграм-каналах. Информацию об этом распространил и руководитель Центра изучения оккупации и бывший советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

На опубликованном видео видно, что после взрывов над городом поднялся дым. Россияне пожаловались на "восемь запущенных ракет HIMARS" и попадание в Киевский район.

По словам Андрющенко, атакован Киевский район в Донецке. Зафиксировано восемь попаданий по месту базирования окупантов и железнодорожной инфраструктуры.

Журналист Денис Казанский в Telegram написал, что было громко в районе шахты Засядько.

"В Донецке утром громко. Наш корреспондент с места сообщает об ударе по расположению армии России в районе шахты Засядько", — написал Казанский.

Стоит отметить, что Киевский район Донецка имеет важное стратегическое значение из-за своего центрального расположения в городе. Там проходят основные транспортные магистрали и ключевые инфраструктурные объекты. В районе расположены железнодорожные станции, которые важны для логистики и поставок.

Также там могут находиться промышленные предприятия и энергетические объекты, имеющие военное значение. Киевский район включает мосты через реку Кальмиус, стратегически важные для перемещения войск и техники. Возможно, там расположены военные базы, склады или командные пункты оккупационных сил.

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