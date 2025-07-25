Окупанти ниють про удар в Донецьку: що могли атакувати ЗСУ (фото, відео)

Там проходять основні транспортні магістралі

У тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи 25 липня. Є нібито влучання по місцю базування росіян та залізниці.

Про це повідомляють у телеграм-каналах. Інформацію про це поширив і керівник Центру вивчення окупації та колишній радник мера Маріуполя Петро Андрющенко

На опублікованих відео видно, що після вибухів над містом здійнявся дим. Росіяни поскаржилися на "вісім запущених ракет HIMARS" та влучання у Київському районі.

За словами Андрющенка, атаковано Київський район у Донецьку. Зафіксовано вісім влучань по місцю базування окупантів та залізничної інфраструктури.

Журналіст Денис Казанський у Telegram написав, що було гучно у районі шахти Засядька.

"У Донецьку зранку голосно. Наш кореспондент з місця повідомляє про удар по розташуванню армії рф у районі шахти Засядька", — написав Казанський.

Варто зазначити, що Київський район Донецька має важливе стратегічне значення через своє центральне розташування в місті. Там проходять основні транспортні магістралі та знаходяться ключові інфраструктурні об'єкти. У районі розташовані залізничні станції, які є важливими для логістики та постачання.

Також там можуть знаходитися промислові підприємства та енергетичні об'єкти, які мають військове значення. Київський район включає мости через річку Кальміус, що є стратегічно важливими для переміщення військ та техніки. Можливо, там розташовані військові бази, склади або командні пункти окупаційних сил.

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