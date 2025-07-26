Встреча Путина и Зеленского уже согласована? Что на самом деле об этом сказали в Турции

Слова политка перекрутили

Слова министра иностранных дел Турции Хакана Фидана о встрече президента Украины Владимира Зеленского и главы России Владимира Путина перекрутили. На самом деле он не говорил о достижении договоренности по поводу встречи лидеров.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации (ЦПД). Отмечается, что некоторые медиа перекрутили слова Фидана из интервью телеканалу NTV.

"Украина и Россия договорились о встрече Путина и Зеленского", — писали СМИ.

Турция не говорила о доменность встречи Путина и Зеленского

На самом же деле Фидан заявил, что стороны согласны с необходимостью такой встречи. То есть, они понимают, что Путин и Зеленский должны увидеться лично и это необходимо, но слова о договоренности не звучали.

"Призываем проверять первоисточники и ответственно относиться к формулировке заголовков. Подобные неточности могут сыграть на руку враждебной пропаганде и дать ей повод для манипуляций и искажения фактов", — подчеркнули в ЦПИ.

Напомним, что в ходе третьего раунда переговоров в Стамбуле украинская делегация предложила провести встречу лидеров до конца августа. Но пока никакого ответа от российской стороны не последовало.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что президент США Дональд Трамп не будет говорить с Путиным. Эксперт назвал, кого для разговора выберет лидер Штатов.