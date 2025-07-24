Россиянам предложили встречу лидеров стран с участием Трампа и Эрдогана: когда она может произойти

Переговоры России и Украины будут продолжаться, даже если Путин откажется от встречи с Зеленским

Российскому режиму во время переговоров в Стамбуле было предложено провести до конца августа этого года встречу лидеров стран. Замысел Украины во встрече примут участие не только президент Украины Владимир Зеленский и российский правитель Владимир Путин, но и президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Эрдоган, как своеобразная "третья сторона".

Об этом заявили секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров и спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий на брифинге в Стамбуле после третьего раунда переговоров. В частности, Тихий отметил, что предложение о встрече можно реализовать в любой момент. К примеру, если Путин захочет провести встречу "уже завтра", то Зеленский приедет на нее.

"Почему мы настаиваем встрече? В России есть только один человек, который принимает решения. Если нужно принять важные решения, как остановка огня — это лицо должно присутствовать", – сказал он.

Умеров добавил, что переговоры России и Украины будут продолжаться, даже если Путин откажется от встречи с Зеленским. Украина, в отличие от Кремля, поддерживает мирную инициативу Трампа. Именно из-за позиции Кремля пока нет существенного продвижения в вопросе перемирия.

"Я впервые слышу такой вопрос. Мы никогда такого не говорили. Мы говорили, что инициатива президента Трампа поддерживается, у нас уже прошло много встреч. Имеем продвижение на гуманитарном треке. И мы работаем над приоритетными вопросами. Наш приоритет это всегда люди, остановка огня и встреча лидеров", – сказал он, отвечая.

Напомним, делегации Украины и России провели третью встречу в Стамбуле 23 июля. После ее завершения стало известно, что стороны договорились о продолжении обменного процесса, но по-прежнему расходятся в видении того, как должно выглядеть завершение войны. При этом сама встреча условно была поделена на две части – встреча глав делегаций и встреча делегаций в полном составе.

Также 23 июля Украина и Россия провели очередной этап обмена пленными. Всего в ходе стамбульских договоренностей домой смогли вернуться более 1000 украинцев — военнослужащие ВСУ, в частности, из подразделений ДШУ, ВМС, Сил ТрО, а также военные из Государственной пограничной службы, Национальной гвардии и сотрудник Национальной полиции Украины. Большинство из них находились в плену несколько лет. В частности домой вернулся последний защитник острова Змеиный.