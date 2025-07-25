Быстро не получится: профессор назвал единственное, что может остановить агрессию Путина против Украины

Здесь речь не идет о санкциях или оружии

Глава России Владимир Путин имеет бескомпромиссную позицию по Украине и войне, однако у многих возникает вопрос: есть ли возможность того, что это изменится и когда. Ведь учитывая то, как прошел уже третий раунд переговоров, приближение к общему знаменателю выглядит достаточно далеким.

Как отметил "Телеграфу" доктор наук, профессор и проректор Европейского университета Сергей Ягодзинский, есть только одна вещь, которая может на это повлиять.

"И вот когда вы спрашиваете: "А что может повлиять?" Я могу сказать только одно: "Время". Нам очень хочется, чтобы ситуация разрешилась вчера, сегодня, максимум завтра или послезавтра, но это продолжительная война, насколько обнажены раны, столь велико разрушение инфраструктуры, людей, настолько существенные процессы произошли, что решить эту войну очень быстро невозможно", — говорит профессор

По его словам, со временем вопрос войны в Украине обязательно спустится на ноль, но сколько нужно для этого времени никто не может сказать. Пока Украина и мир видят, что война буксует, что Путин просто тратит на нее миллиарды денег и нет результата.

"Путин не может достичь результатов, которые он перед собой ставил. Я как-то считал, сколько он захватил территории за три года, использовав миллиарды долларов. Кремль на войну тратит на неделю примерно миллиард долларов. И за эти деньги захватил 12, а то и 8-10% территорий Украины", — объясняет Ягодзинский.

Карта оккупированных территорий Украины

Он добавляет, что Путин также понимает, что он в тупике, но выйти из него не может. Пока вся экономика России, общество, почти все подстроено под войну. Поэтому остановить такую махину довольно тяжело, но медленными шагами можно.

"Поэтому эти встречи, которые есть, они не дают результата видимого, но они должны быть. И вчера Мединский (российский советник Кремля — ред.), кажется, выступил, он сказал: "Мы (Украина и РФ — ред.) просто диаметрально противоположны". И это действительно так, но встречи должны проходить", — говорит профессор.

По его словам, Украина изменила свои позиции под давлением Америки, они стали достаточно реалистичными, но не справедливыми. Однако этот вопрос будет разрешаться уже позже.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему президент США Дональд Трамп не будет говорить с Путиным на равных.