Договоренность есть: глава МИД Турции не исключил встречи Зеленского и Путина в Стамбуле

Война в Украине повлекла за собой очень серьезные региональные и глобальные последствия

Украина и Россия якобы смогли добиться согласия о необходимости провести встречу президента Владимира Зеленского с российским правителем Владимиром Путиным. Это та встреча, которая может прекратить войну в Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, сообщает турецкий портал NTV. Фидан напомнил, что война в Украине повлекла за собой очень серьезные региональные и глобальные последствия — единственное оружие, которое еще не использовали обе стороны, это ядерное.

"Помимо гуманитарной трагедии, целые города разрушены — это с одной стороны, а с другой — мы сталкиваемся с ситуацией, которая может привести к более масштабной войне и расколу на международной арене. Это сложная и дорогостоящая война, в которой используется все, кроме ядерного оружия", — пояснил он.

По словам Фидана, на третьем раунде переговоров Украины и РФ в Стамбуле 23 июля обсуждались условия проведения встречи Зеленского и Путина. Это можно считать проявлением воли к поиску компромисса, что в конце концов позволит найти "промежуточное решение".

"В принципе была достигнута договоренность о проведении саммита лидеров в Турции. Здесь переговорные делегации ждет большая работа. Может быть найдено промежуточное решение. У всех есть козырь, который они не раскрывают. Мы пытаемся создать для этого условия", — резюмировал он.

Напомним, делегации Украины и России провели третью встречу в Стамбуле 23 июля. После ее завершения стало известно, что стороны договорились о продолжении обменного процесса, но по-прежнему расходятся в видении того, как должно выглядеть завершение войны. При этом сама встреча условно была поделена на две части – встреча глав делегаций и встреча делегаций в полном составе.

Также 23 июля Украина и Россия провели очередной этап обмена пленными. Всего в ходе стамбульских договоренностей домой смогли вернуться более 1000 украинцев — военнослужащие ВСУ, в частности, из подразделений ДШУ, ВМС, Сил ТрО, а также военные из Государственной пограничной службы, Национальной гвардии и сотрудник Национальной полиции Украины. Большинство из них находились в плену несколько лет. В частности домой вернулся последний защитник острова Змеиный.