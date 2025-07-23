В Стамбуле пройдет третий раунд переговоров Украины и России. Главное и детали (обновляется)
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От России будут те же переговорщики, что и в предыдущие два раза
Очередной, третий раунд переговоров между Украиной и Россией пройдет в среду, 23 июля, в Стамбуле. Начало запланировано на 19:00.
"Переговоры украинской и российской делегаций в Стамбуле запланированы на вечер во дворце Чираган, где проходила предідущая встреча", — отметили в директорате по коммуникациям администрации президента Турции, пишет "Укринформ".
"Телеграф" следит за событиями вокруг переговоров в режиме онлайн. Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации, которую возглавит секретарь СНБО Рустем Умеров. Соответствующий указ №539/2025 обнародован на сайте главы государства.
Состав украинской делегации
- советник руководителя Офиса Президента Александр Бевз,
- заместитель начальника штаба Командования Военно-Морских сил Вооруженных сил Александр Дьяков,
- первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица,
- представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны Юрий Кавбаса,
- первый заместитель председателя Службы внешней разведки Олег Луговский,
- заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Евгений Острянский,
- заместитель председателя СБУ Александр Поклад,
- заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий
- и другие.
Полномочия украинской делегации
В указе отмечено, что глава делегации уполномочен "утвердить Директивы делегации Украины для участия в переговорном процессе с международными партнерами Украины, а также с представителями Российской Федерации по достижению справедливого и устойчивого мира (прилагаются тайно)". Кабмину поручено обеспечить финансирование расходов, связанных с участием делегации в переговорах.
Состав российской делегации
Пресс-секретарь главы России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что "с российской стороны нет никаких изменений в переговорной группе". Итак, делегацию РФ возглавит Владимир Мединский – советник Путина.
Также в нее войдут:
- Михаил Галузин – заместитель министра иностранных дел Российской Федерации;
- Игорь Костюков – начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ;
- Александр Фомин – заместитель министра обороны РФ.
Россия планирует "обсуждать меморандумы"
"Тема переговоров достаточно сложная: кроме других вопросов, конечно, нужно будет обсуждать те же проекты меморандумов, которыми обменялись во время второго раунда", — заявил Песков накануне.
Ранее "Телеграф" подробно разбирался, чего ждать Украине от третьего раунда переговоров между Россией и Украиной. Есть ли шанс, что он станет решающим.