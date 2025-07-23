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В Стамбуле пройдет третий раунд переговоров Украины и России. Главное и детали (обновляется)

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
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Автор
Украинскую делегацию возглавит Умеров, а российскую — Мединский Новость обновлена 23 июля 2025, 11:48
Украинскую делегацию возглавит Умеров, а российскую — Мединский. Фото Коллаж "Телеграф"

От России будут те же переговорщики, что и в предыдущие два раза

Очередной, третий раунд переговоров между Украиной и Россией пройдет в среду, 23 июля, в Стамбуле. Начало запланировано на 19:00.

"Переговоры украинской и российской делегаций в Стамбуле запланированы на вечер во дворце Чираган, где проходила предідущая встреча", — отметили в директорате по коммуникациям администрации президента Турции, пишет "Укринформ".

"Телеграф" следит за событиями вокруг переговоров в режиме онлайн. Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации, которую возглавит секретарь СНБО Рустем Умеров. Соответствующий указ №539/2025 обнародован на сайте главы государства.

Рустем Умеров
Рустем Умеров

Состав украинской делегации

  • советник руководителя Офиса Президента Александр Бевз,
  • заместитель начальника штаба Командования Военно-Морских сил Вооруженных сил Александр Дьяков,
  • первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица,
  • представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны Юрий Кавбаса,
  • первый заместитель председателя Службы внешней разведки Олег Луговский,
  • заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Евгений Острянский,
  • заместитель председателя СБУ Александр Поклад,
  • заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий
  • и другие.

Полномочия украинской делегации

В указе отмечено, что глава делегации уполномочен "утвердить Директивы делегации Украины для участия в переговорном процессе с международными партнерами Украины, а также с представителями Российской Федерации по достижению справедливого и устойчивого мира (прилагаются тайно)". Кабмину поручено обеспечить финансирование расходов, связанных с участием делегации в переговорах.

Состав российской делегации

Пресс-секретарь главы России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что "с российской стороны нет никаких изменений в переговорной группе". Итак, делегацию РФ возглавит Владимир Мединский – советник Путина.

Владимир Мединский
Владимир Мединский

Также в нее войдут:

  • Михаил Галузин – заместитель министра иностранных дел Российской Федерации;
  • Игорь Костюков – начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ;
  • Александр Фомин – заместитель министра обороны РФ.

Россия планирует "обсуждать меморандумы"

"Тема переговоров достаточно сложная: кроме других вопросов, конечно, нужно будет обсуждать те же проекты меморандумов, которыми обменялись во время второго раунда", — заявил Песков накануне.

Ранее "Телеграф" подробно разбирался, чего ждать Украине от третьего раунда переговоров между Россией и Украиной. Есть ли шанс, что он станет решающим.

Теги:
#Украина #Турция #Россия #Переговоры #Рустем Умеров