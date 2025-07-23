В Стамбуле пройдет третий раунд переговоров Украины и России. Главное и детали (обновляется)

От России будут те же переговорщики, что и в предыдущие два раза

Очередной, третий раунд переговоров между Украиной и Россией пройдет в среду, 23 июля, в Стамбуле. Начало запланировано на 19:00.

"Переговоры украинской и российской делегаций в Стамбуле запланированы на вечер во дворце Чираган, где проходила предідущая встреча", — отметили в директорате по коммуникациям администрации президента Турции, пишет "Укринформ".

"Телеграф" следит за событиями вокруг переговоров в режиме онлайн. Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации, которую возглавит секретарь СНБО Рустем Умеров. Соответствующий указ №539/2025 обнародован на сайте главы государства.

Рустем Умеров

Состав украинской делегации

советник руководителя Офиса Президента Александр Бевз,

заместитель начальника штаба Командования Военно-Морских сил Вооруженных сил Александр Дьяков,

первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица,

представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны Юрий Кавбаса,

первый заместитель председателя Службы внешней разведки Олег Луговский,

заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Евгений Острянский,

заместитель председателя СБУ Александр Поклад,

заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий

и другие.

Полномочия украинской делегации

В указе отмечено, что глава делегации уполномочен "утвердить Директивы делегации Украины для участия в переговорном процессе с международными партнерами Украины, а также с представителями Российской Федерации по достижению справедливого и устойчивого мира (прилагаются тайно)". Кабмину поручено обеспечить финансирование расходов, связанных с участием делегации в переговорах.

Состав российской делегации

Пресс-секретарь главы России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что "с российской стороны нет никаких изменений в переговорной группе". Итак, делегацию РФ возглавит Владимир Мединский – советник Путина.

Владимир Мединский

Также в нее войдут:

Михаил Галузин – заместитель министра иностранных дел Российской Федерации;

Игорь Костюков – начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ;

Александр Фомин – заместитель министра обороны РФ.

Россия планирует "обсуждать меморандумы"

"Тема переговоров достаточно сложная: кроме других вопросов, конечно, нужно будет обсуждать те же проекты меморандумов, которыми обменялись во время второго раунда", — заявил Песков накануне.

Ранее "Телеграф" подробно разбирался, чего ждать Украине от третьего раунда переговоров между Россией и Украиной. Есть ли шанс, что он станет решающим.