Зустріч Путіна та Зеленського вже погоджена? Що насправді про це сказали в Туреччині

Слова політка перекрутили

Слова міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана про зустріч президента України Володимира Зеленського та очільника Росії Володимира Путіна перекрутили. Насправді він не говорив про досягнення домовленості щодо зустрічі лідерів.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД). Зазначається, що деякі медіа перекрутили слова Фідана з інтерв’ю телеканалу NTV

"Україна та Росія домовились про зустріч Путіна і Зеленського", — писали ЗМІ.

Туреччина не говорила про домленість зустрічі Путіна і Зеленського

Насправді ж Фідан заявив, що сторони погоджуються з необхідністю такої зустрічі. Тобто вони розуміють, що Путін та Зеленський мають побачитись особисто і це необхідно, але слова про домовленість не звучали.

"Закликаємо перевіряти першоджерела та відповідально ставитися до формулювання заголовків. Подібні неточності можуть зіграти на руку ворожій пропаганді та дати їй привід для маніпуляцій і спотворення фактів", — наголосили у ЦПД.

Нагадаємо, що під час третього раунду переговорів у Стамбулі українська делегація запропонувала провести зустріч лідерів до кінця серпня. Але наразі жодної відповіді від російської сторони не було.

Раніше "Телеграф" розповідав, що президент США Дональд Трамп не буде говорити з Путіним. Експерт назвав, кого для розмови обере лідер Штатів.