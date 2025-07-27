Украинские войска провели успешную операцию в Сумской области: "Телеграф" узнал детали

Украинские войска продвинулись на Сумщине

В Силах обороны Украины подтвердили, что населенный пункт Кондратовка в Сумской области был освобожден от российских сил. Согласно данным из открытых источников, село находилось под контролем россиян с 6 июня.

Об этом сказал в комментарии "Телеграфу" спикер группировки войск "Курск", подполковник Ярослав Чепурный. Он добавил, что продолжаются действия по стабилизации ситуации.

"Военными частями и подразделениями Сил обороны Украины, которые входят в силы и средства группировки войск "Курск", а также силами и средствами старшего начальника — был освобожден населенный пункт Кондратовка Сумской области", — сказал он.

Как сообщалось ранее, 27 июля российские пропагандисты сообщили о том, что 30-й мотострелковый полк был разгромлен в районе Кондратовки, после чего оккупанты вышли из села. По их информации, бои теперь идут за соседнюю Андреевку.

Впрочем, по данным аналитического ресурса DeepState, Андреевка на 26 июля отмечена, как освобожденная.

Кондратовка и Андреевка

Как сообщалось ранее, в западных СМИ недавно появилась информация о том, что во время разговора президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа 4 июля, глава Белого дома намекнул, что ВСУ пора перейти в атаку, так как они не выиграют войну сидя в обороне.