Трамп призывает Украину перейти в наступление: появились новые детали разговора с Зеленским

Ранее Трамп интересовался, почему ВСУ не атакуют города РФ

Во время состоявшегося 4 июля телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским прозвучали громкие заявления относительно дальнейших действий Украины в войне с Россией. В центре разговора оказались призывы к переходу в наступление и обсуждение потенциальных ударов по российской территории, что указывает на более жесткий тон в риторике лидера Вашингтона.

Как сообщает "The Washington Post" со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника, американский политик отметил необходимость перехода Вооруженных сил Украины к активному наступлению.

По словам источника, Трамп четко выразил свою позицию: Украина "не изменит ход войны, играя в оборону".

Эти новые подробности разговора дополняют уже известную информацию, ранее обнародованную СМИ. Тогда стало известно, что Трамп интересовался, почему украинские войска не наносят удары по российским городам. В частности, в разговоре прозвучал прямой вопрос: "Владимир, ты можешь ударить по Москве? […] А по Санкт-Петербургу тоже?". На это Зеленский ответил: "Абсолютно. Мы сможем, если вы дадите нам такое оружие".

В то же время пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подтвердила, что во время разговора Трамп действительно спрашивал о возможности Украины наносить удары по территории России. Впрочем, она подчеркнула, что "вопрос был вырван из контекста" и что на самом деле президент США не призвал Зеленского к наступлению на российские города, а только собирал информацию.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на фоне последних заявлений Дональда Трампа наблюдается изменение его подхода к войне между Россией и Украиной. Кто или что могло повлиять на такую трансформацию взглядов — в материале.