Равновесие на фронте под Сумами. Почему оно станет стратегическим поражением Путина

На Сумском направлении враг сконцентрировал огромное количество войск

Российские пропагандисты пугают украинцев объявлением тотальной мобилизации в РФ, которая могла бы переломить ход войны в Украине. Однако одиозный философ Александр Дугин, продвигающий тему мобилизации, не знает подлинных настроений хозяина Кремля – Владимира Путина.

Об этом в интервью YouTube-каналу Telegraf UA рассказал эксдепутат Госдумы РФ, российский оппозиционер Илья Пономарев. Он объяснил, ждать ли всеобщей мобилизации в РФ и коренного изменения ситации на фронте.

По его словам, Дугин — это "сумасшедший болван" и обращать внимание на его слова, — просто не стоит. Если Владимир Жириновский был очень экстравагантным человеком, но имел информацию из администрации президента, то у Дугина этой информации нет.

— Я полностью уверен, что в течение следующих трех месяцев никакой мобилизации не будет. Уровень притока новых контрактников в армию больше, чем потери российской армии на поле боя. Вот почему они увеличивают количество своих военных. Не очень быстро, но на Сумском направлении сконцентрировано огромное количество войск, гораздо больше, чем с украинской стороны. И все равно они не могут преодолеть построенную там украинскую защиту, говорит политик.

По его мнению, россияне постараются воевать количеством, однако сейчас они не могут использовать это преимущество в свою пользу.

— Прежде всего, это из-за сложившейся технологической ситуации с дронами и с другими оборонными инновациями, которые сейчас демонстрирует Украина. Фактически ВСУ компенсируют нехватку бойцов технологиями. Я считаю, что эта ситуация сейчас не изменится, и именно поэтому мы будем наблюдать и дальше стратегическое равновесие, — предположил российский оппозиционер.

А в конце концов, то, что пытается сделать Путин в Сумах, это для него превращается в стратегическое поражение, потому что он увеличивает линию фронта, распыляет свои ресурсы. Он может это делать из-за того, что хватает контрактников, но это, безусловно, стратегическая ошибка для его армии, — подытожил Илья Пономарев.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", почему Путин вцепился в Украину.