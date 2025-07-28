Взрывы или гром? В Киеве люди пугаются грозных звуков с неба, что на самом деле происходит

Воздушная тревога, которую дважды объявляли, добавила напряжения

После ночной атаки на столицу 28 июля украинцев изрядно напугали громкие звуки в небе. Особенно во время воздушной тревоги и пусков "Кинжалов".

Как сообщает корреспондент "Телеграфа", в Киеве звучат не взрывы, а гром. Столицу накрыл мощный ливень.

"Гром в Киеве! Не пугаемся. Это все гром, не волнуйтесь!" – пишут местные каналы.

Заметим, что гремит в Киеве уже несколько часов, и во время этого дважды объявляли воздушную тревогу. Оба раза из-за взлета истребителя МиГ-31К в России, и дважды были пуски "Кинжалов". Однако взрывы в Киеве не раздавались, все ракеты полетели на Староконстантинов в Хмельницкой области.

Добавим, что, по данным портала meteofor.com, в столице Украины с утра и до обеда будет идти дождь. Кое-где возможна гроза, которую слышат местные. К тому же, Воздушные силы Украины не сообщали о взрывах и атаке на Киев, поэтому все громкие звуки в небе — гром.

Погода в Киеве

На карте Ventusky видно, что над столицей и северными, западными регионами бурлит ненастье. Синоптики прогнозируют до 3 мм осадков. Укргидрометцентр объявил для нескольких регионов штормовое предупреждение. Возможны грозы, град и шквалы ветра до 20 м/с. Желтый уровень опасности.

Погода в Киеве

Погода в Киеве

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