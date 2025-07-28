У Путина осталось мало времени: Трамп установил новый дедлайн для сделки с Украиной

В Вашингтоне поняли, что 50 дней это слишком много

Президент США Дональд Трамп говорит, что сократит установленный для России срок на достижение сделки с Украиной. Если ранее он был 50 дней, то теперь станет 10-12.

Об этом рассказал Трамп во время совместного брифинга с премьером Великобритании Киром Стармером. Его выступление транслировал телеканал Fox News.

Нет смысла ждать. Это были 50 дней, сейчас будет 10-12 дней. Я хотел быть щедрым, но мы просто не видим никакого прогресса

Позже Трамп добавил, что новый крайний срок официально будет объявлен в ближайшие пару дней. То есть в зависимости от того, когда это произойдет, у Кремля будет время ориентировочно до 9-11 августа.

Стоит отметить, что ранее глава Белого дома говорил, что ранее дал Путину 50 дней, чтобы у него был срок на обсуждение всех нюансов с украинской стороной. Однако теперь он понимает, что Кремль не пойдет на сделку, а потому ждать до конца нет смысла.

Трамп также подчеркнул, что Россия просто использует установленный срок для усиления ударов по Украине.

Как известно, 14 июля Трамп сообщил, что недоволен Кремлем и дал ему 50 дней срока, чтобы заключить справедливое соглашение с Украиной. В противном случае он обещал ввести вторичные тарифы в 100% против стран, которые помогают России вести войну.

Соратник президента сенатор-республиканец Линдси Грэм в свою очередь намекнул, что введением тарифов Вашингтон может не ограничиться. Он напомнил о том, как США нанесли удары по Ирану.