У Путина есть всего… Когда заканчивается новый дедлайн Трампа и что грозит за его несоблюдение

Трамп разгневался и сократил дедлайн

Президент США Дональд Трамп сокращает установленный для России срок достижения соглашения с Украиной с 50 дней до 10-12. Если оно не будет достигнуто — Штаты введут вторичные санкции против Кремля.

В этом материале "Телеграф" рассказывает, какого числа истекает срок от Трампа и что будет после. Сам президент США неоднократно отмечал, что разочарован главой РФ Владимиром Путиным.

Ультиматум Трампа

Дональд Трамп заявил, что сокращает срок ультиматума о перемирии в Украине до 10-12 дней. Ранее он давал Путину 50 дней, однако, по его словам, достаточно сильно разочарован российским диктатором.

Я думаю, это будет 10-12 дней, начиная от сегодня

Он также подчеркнул, что был достаточно щедрым с Путиным, предоставив российскому главе 50 дней. Перед встречей с премьер-министром Великобритании Киром Стармером Трамп заявил, что он очень разочарован в Путине и намерен сократить срок до меньшего числа. И впоследствии заявил о 10-12 днях.

Напомним, что перед этим Трамп призвал Кремль урегулировать конфликт в Украине в течение 50 дней. Он пригрозил ввести "очень жесткие тарифы", если соглашения за этот период так и не будут достигнуты.

Когда заканчивается 10-12 дней

Если отсчет пошел со дня заявления Трампа, 28 июля, то 10-12 дней истекают 7 или 9 августа.

Выходит, что 10 августа станет 13-м днем, когда в ход должны пойти все угрозы Трампа по поводу санкций против России.

Что может произойти на 13-й день

Как заявил сам Трамп, в случае не выполнения дедлайна Россию ожидают вторичные санкции. Президент США пообещал, что они будут намного жестче предыдущих.

Мы введем вторичные санкции против России, если не заключим соглашение. Возможно, мы заключим соглашение. Я не знаю. Путин должен заключить соглашение.

По словам президента США, он не хочет так поступать с Россией, но Путин не оставляет ему выбора. Трамп также заявил, что намерен официально подтвердить новый срок для заключения перемирия в Украине "сегодня или завтра".

Я не хочу этого делать с Россией. Я люблю российский народ. Это великий народ. Но из-за этого они теряют много россиян. Они потеряли миллион россиян. А посмотрите на Украину. То, что там произошло, это катастрофа. Но все продолжается.

Добавим, что сенатор-республиканец Линдси Грэм в своем профиле в X отреагировал на заявление Дональда Трампа об ультиматуме, который он устанавливал еще 14 июля — 50 дней. По его словам, Москве стоит поинтересоваться у Тегерана, что может произойти на 51-й день, а теперь тринадцатый.

Линдси Грэм. Фото: Lindsey Graham/Facebook

Грэм подчеркнул, что через 50 дней Трамп пообещал ввести тарифы в размере 100% против стран, покупающих российскую нефть и тем самым поддерживающих военную машину Путина.

Однако полный список последствий невыполнения ультиматума остается загадкой. Ведь Дональд Трамп кратко сказал о тарифах и санкциях.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Трамп предлагал Путину немалый кусок Украины, заявили в Австрии.