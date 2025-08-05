Серый крест и фигура ангела: как выглядит могила бывшего премьера Евгения Марчука

Экс-премьер-министр Украины умер в возрасте 80 лет

На центральной аллее Байкового кладбища покоится первый руководитель Службы безопасности независимой Украины и бывший премьер-министр Украины Евгений Марчук. Он принимал участие в мирных переговорах по Донбассу и даже баллотировался в президенты в 1999 году.

Скончался экс-политик 5 августа 2021 года. Сегодня проходит четвертая годовщина со дня его смерти. По этому случаю "Телеграф" решил выяснить, как выглядит могила Евгения Марчука в Киеве.

Да, Марчук работал в КГБ УССР и прошел службу на оперативных должностях за границей. А потом стал генералом армии Украины. В независимой Украине был руководителем СБУ, а затем занял пост премьер-министра. Впоследствии стал секретарем СНБО и министром обороны. А в 1999 году баллотировался в президенты Украины, однако получил всего 8% голосов.

Причина смерти Евгения Марчука

Политик скончался в возрасте 80 лет. Причиной смерти стала острая легочно-сердечная недостаточность, возникшая на фоне осложнений, вызванных коронавирусом. Болезнь сильно поразила сердечно-сосудистую и дыхательную системы. Это и привело к смерти.

Могила Евгения Марчука

Похоронен Евгений Марчук на Байковом кладбище. Его могила расположена на центральной аллее кладбища, а на его фоне – величественный Киев.

Памятник политика выполнен из серого гранита посредством широкого креста. На нем барельеф из бронзы самого Марчука. Рядом с памятником — гранитный ангел, который встал на одно колено и продолжается свечу. На могиле часто есть свежие цветы и лампадки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит могила экс-мера Киева Александра Омельченко. Там нет свежих цветов и надгробие покрыто пылью. Создается впечатление, что там давно никого не было.