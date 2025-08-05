Укр

Серый крест и фигура ангела: как выглядит могила бывшего премьера Евгения Марчука

Автор
Наталья Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Евгений Марчук похоронен на Байковом кладбище
Евгений Марчук похоронен на Байковом кладбище. Фото Колаж Телеграфу

Экс-премьер-министр Украины умер в возрасте 80 лет

На центральной аллее Байкового кладбища покоится первый руководитель Службы безопасности независимой Украины и бывший премьер-министр Украины Евгений Марчук. Он принимал участие в мирных переговорах по Донбассу и даже баллотировался в президенты в 1999 году.

Скончался экс-политик 5 августа 2021 года. Сегодня проходит четвертая годовщина со дня его смерти. По этому случаю "Телеграф" решил выяснить, как выглядит могила Евгения Марчука в Киеве.

Да, Марчук работал в КГБ УССР и прошел службу на оперативных должностях за границей. А потом стал генералом армии Украины. В независимой Украине был руководителем СБУ, а затем занял пост премьер-министра. Впоследствии стал секретарем СНБО и министром обороны. А в 1999 году баллотировался в президенты Украины, однако получил всего 8% голосов.

Евгений Марчук

Причина смерти Евгения Марчука

Политик скончался в возрасте 80 лет. Причиной смерти стала острая легочно-сердечная недостаточность, возникшая на фоне осложнений, вызванных коронавирусом. Болезнь сильно поразила сердечно-сосудистую и дыхательную системы. Это и привело к смерти.

Евгений Марчук

Могила Евгения Марчука

Похоронен Евгений Марчук на Байковом кладбище. Его могила расположена на центральной аллее кладбища, а на его фоне – величественный Киев.

Евгений Марчук могила

Памятник политика выполнен из серого гранита посредством широкого креста. На нем барельеф из бронзы самого Марчука. Рядом с памятником — гранитный ангел, который встал на одно колено и продолжается свечу. На могиле часто есть свежие цветы и лампадки.

Могила Евгения Марчука

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит могила экс-мера Киева Александра Омельченко. Там нет свежих цветов и надгробие покрыто пылью. Создается впечатление, что там давно никого не было.

Теги:
#Премьер-министр #Могила #Евгений Марчук #Байковое кладбище