Сірий хрест і фігура ангела: як виглядає могила колишнього прем'єра Євгена Марчука

Експрем'єр-міністр України помер у віці 80 років

На центральній алеї Байкового кладовища спочиває перший керівник Служби безпеки незалежної України і колишній прем'єр-міністр України Євген Марчук. Він брав участь у мирних переговорах щодо Донбасу й навіть балотувався у президенти у 1999 році.

Помер експолітик 5 серпня 2021 року. Сьогодні минають четверті роковини від дня його смерті. З цієї нагоди "Телеграф" вирішив з'ясувати, як виглядає могила Євгена Марчука у Києві.

Так, Марчук працював у КДБ УРСР і пройшов службу на оперативних посадах за кордоном. А згодом став генералом армії України. У незалежній Україні був керівником СБУ, а згодом обійняв посаду прем'єр-міністра. Згодом став секретарем РНБО і міністром оборони. А в 1999 році балотувався у президенти України, однак отримав лише 8% голосів.

Причина смерті Євгена Марчука

Політик помер у віці 80 років. Причиною смерті стала гостра легенево-серцева недостатність, яка виникла на тлі ускладнень, викликаних коронавірусом. Хвороба сильно уразила серцево-судинну та дихальну системи. Це і призвело до смерті.

Могила Євгена Марчука

Похований Євген Марчук на Байковому кладовищі. Його могила розміщена на центральній алеї цвинтаря, а на його фоні — величний Київ.

Пам'ятник політика виконаний із сірого граніту у вигляді широкого хреста. На ньому — барельєф із бронзи самого Марчука. Поруч із пам'ятником — гранітний ангел, який став на одне коліно і триває свічку. На могилі часто є свіжі квіти та лампадки.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає могила ексмера Києва Олександра Омельченка. Там немає свіжих квітів і надгробок вкритий пилом. Складається враження, що там давно нікого не було.