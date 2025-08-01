Давно никто не приходил? Могила Лобановского в Киеве выглядит заброшенной (фото)

Тренер "Динамо" умер в возрасте 63 лет

В Киеве покоится легенда украинского футбола — Валерий Лобановский. За жизнь он был лидером и внес весомый вклад в историю спорта нашей страны. Однако сейчас его могила несколько противоречит всем его достижениям.

Лобановский был больше, чем просто тренер – он стал символом футбола в Украине. Корреспондентка "Телеграфа" побывала на могиле Валерия Васильевича. Сейчас она находится в не лучшем состоянии.

Кто такой Валерий Лобановский

Валерий Лобановский стал одним из самых влиятельных футбольных деятелей 20 века. Сначала он играл в киевском "Динамо", а затем стал тренером. Под его руководством "Динамо" получил 8 чемпионских титулов СССР, дважды получил Кубок обладателей кубков УЕФА и Суперкубок Европы.

Причина смерти Валерия Лобановского

Жизнь легендарного футбольного тренера оборвалась 13 мая 2002 года. Причиной смерти стал масштабный геморрагический инсульт – кровоизлияние в мозг. Тогда команда, тренером которой был Лобановский, сражалась за золото. В первом тайме была ничья — 1:1, во втором — 3:1 в пользу "Динамо". Именно в этот момент Лобановскому стало плохо. Это подметил его помощник.

Ему вызвали "скорую". В больнице футболист был прооперирован, однако это не спасло его жизнь. Лобановский скончался.

Могила Валерия Лобановского

Валерий Лобановский похоронен на Байковом кладбище в Киеве. Его надгробие окружают четыре колонны, а над ними золотистыми буквами высечена надпись: "Мы живы до тех пор, пока нас помнят". На надгробии, на невысоком постаменте стоит бронзовая скульптура Лобановского в полный рост.

Рядом расположены две высокие вазы, где стоят уже давно увядшие цветы. Лепестки, которые наверное сдул ветер, просто лежат на гранитной плите. Рядом с Лобановским похоронена его жена Аделаида.

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