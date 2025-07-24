Там никого давно не было? Могила экс-мэра Киева Омельченко сейчас выглядит забытой (фото)

Сейчас там только гранитная плита, покрытая пылью и нет ни одного цветочка

Александр Омельченко — бывший мэр Киева, занимавший эту должность с 1999 по 2006 год. Его могила раньше была или устлана цветами, или там был хоть маленький букетик или лампадка. Теперь место захоронения политика выглядит пустым — там пыль, что легла тонким шаром на гранитную плиту.

"Телеграф" побывал на могиле Александра Омельченко на Байковом кладбище в Киеве. Судя по всему, сюда давно никто не приходил – нет ни веточки живых цветов.

Чем запомнился Омельченко

Из достижений Омельченко как городского головы Киева открытие новых станций метро. При его каденции были открыты Лукьяновская (1996), Печерская (1997), Дорогожичи (2000), Житомирская (2003), Академгородок (2003), Сырец (2004), Бориспольская (2005), Вырлица (2006). Омельченко также был инициатором реконструкции Михайловского Златоверхого, Успенского собора Лавры, Аскольдовой могилы.

Среди спорных фактов из его биографии — экс-мэр Киева дважды сбивал на машине людей насмерть, но не понес за это наказание. Кроме этого, Омельченко в должности народного депутата поддержал "Харьковские соглашения", по которым Черноморский флот России мог находиться в Севастополе до 2042 года.

Могила Александра Омельченко

Могила выглядит красиво — собственно, как и подобает человеку, занимавшему столь высокую должность. Огромная гранитная плита с постаментом, где отчеканены даты рождения и смерти политика, а также надпись "Герой Украины, мэр Киева". На плите – бронзовый Омельченко, изображенный в полный рост в сидячем положении. Покоится экс-мэр Киева на Байковом кладбище, рядом с местами захоронения Леонида Кравчука, Леонида Каденюка, Витольда Фокина.

Раньше было заметно, что могилу Омельченко постоянно посещают — когда-то она была устлана букетами или хоть небольшими веточками живых цветов. Также там стояла лампадка.

По состоянию на июль 2025 место покоя бывшего мэра Киева выглядит опустошенным. Теперь на могиле Омельченко нет ни цветочка и лампадка.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сейчас выглядит могила Леонида Кравчука. Она долго была заброшена — крест просто лежал на гранитной плите.