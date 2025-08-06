В Бабьем Яру есть мемориал жертвам еще одной катастрофы, о которой почти забыли: почему его стоит увидеть

Монумент не только чтит память 145 погибших от селевого потока, но и становится интерактивным пространством.

В столице есть особое мемориальное пространство, напоминающее об одной из самых трагических и одновременно умалчиваемых страниц истории Киева. Это Куреневская катастрофа 1961 года.

Инсталляция, созданная из более чем сотни разновидностей кирпичей, стала не только памятником жертвам, но и символом связи поколений. "Телеграф" расскажет о ней подробнее.

Трагедия, которую пытались забыть

13 марта 1961 г. Киев пережил техногенную катастрофу, масштабы которой советская власть долго скрывала от общественности. В тот день прорвалась дамба, построенная для содержания отходов Петровских кирпичных заводов в районе Бабьего Яра. Мощный селевой поток пульпы — смеси земли, глины и воды — двигался на жилые кварталы Куреневки со скоростью экспресса.

Куреневская трагедия, архивное фото

Официальная статистика называет цифру 145 погибших, однако исследователи предполагают, что реальное количество жертв было значительно больше. Катастрофа уничтожила десятки домов, оставив без крова сотни семей. Самое страшное, что власти пытались замолчать трагедию — информация о ней появилась в печати лишь спустя несколько десятилетий.

Куреневская трагедия, архивное фото

Монумент по живой истории города

Сегодня на месте прорыва дамбы установлена уникальная инсталляция, поражающая своей символикой и художественным исполнением. Автор проекта, киевский художник Олег Шовенко, создал монумент из более чем 100 разновидностей кирпичей, каждый из которых рассказывает собственную историю.

Самый старый кирпич в композиции датируется 1843 годом — он помнит Киев еще царских времен. Каждый элемент имеет клеймо конкретной фабрики, работавшей в разные периоды развития столицы. Таким образом, монумент стал своеобразной энциклопедией киевского кирпича и промышленной истории города за два столетия.

Фрагмент установки

Документы оживают из-за оптики

Особой изюминкой инсталляции стали специальные монокуляры, через которые посетители могут просмотреть уникальные архивные кадры. Среди документального материала процесс строительства злосчастной дамбы, повседневная жизнь Куреневки до трагедии и ее последствия. Эта технологичная компонента позволяет не просто наблюдать за памятником, а буквально погружаться в историю. Такой подход делает мемориал интерактивным пространством памяти, где прошлое и настоящее пересекаются через призму искусства и технологий.

Куреневская трагедия, архивное фото

Двойная память Бабьего Яра

Инсталляция в честь жертв Куреневской катастрофы стала очередным важным мемориальным знаком в Бабьем Яру — месте, которое и без того несет тяжелое историческое бремя. Наряду с памятниками жертвам Холокоста теперь появилось пространство для памяти погибших в результате техногенной трагедии.

Это напоминает о том, что Бабий Яр не только символ военных преступлений, но и место, где переплетаются различные трагические страницы киевской истории. Каждая из них требует осмысления и чествования.

Урок для будущего

Открытие мемориальной инсталляции имеет более глубокое значение, чем просто память жертв. Во времена, когда вопросы экологической и техногенной безопасности становятся все более актуальными, Куреневская трагедия напоминает об ответственности за принятие решений, которые могут повлиять на жизнь тысяч людей.

Замалчивание катастрофы 1961 привело к тому, что уроки из нее не были извлечены вовремя. Сегодня мемориал становится не только пространством для скорби, но и местом для размышлений о том, как важно открыться к болезненным страницам прошлого.

Инсталляция художника Олега Шовенко стала важным культурным достоянием не только для Киева, но и всей Украины. Она показывает, как современное искусство может работать с исторической памятью, создавая просторы для диалога между прошлым и современным.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему в СССР игнорировали возможную опасность. Хотя о риске прорыва дамбы было известно, по крайней мере, за несколько месяцев.